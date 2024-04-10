Нічна повітряна атака 10 квітня: знову били по енергетиці, є постраждалі – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 10 квітня, яка продовжилася і зранку. Окупанти запускали по Україні «Шахеди» і ракети. Більшість ворожих цілей вдалося збити, втім є влучання, руйнування і постраждалі.

НСН розповість все, що відомо про атака на цей момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що вночі 10 квітня 2024 року ворог атакував Україну 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда, двома крилатими ракетами «Іскандер-К» та однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Усього збито 14 «шахедів» на Миколаївщині та Одещині.

Крім того, близько 20.00 9 квітня знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу.

Сили оборони півдня

Сили оборони півдня інформують, що вночі ворог атакував південь України черговими хвилями ударних дронів.

Під прицілом агресора знов була енергетична інфраструктура.

Повітряна атака 10 квітня: ситуація в регіонах

Миколаївщина

12 ворожих дронів було знищено на Миколаївщині цієї ночі. На жаль, ворог поцілив по об’єкту енергетики. Спалахнула пожежа, вогнеборці її локалізували. Робота триває. Наслідки уточнюються. Люди не ушкоджені.

Уламки збитих дронів спричинили пожежу на рекреаційному об’єкті в прибережній смузі Очаківської громади.

Вогонь ліквідовано, постраждалих немає.

В «Укренерго» повідомляють про пошкодження обладнання однієї з підстанцій. На Миколаївщині вводяться аварійні відключення світла.

Одещина

На Одещині сили ППО збили 2 російських «Шахеди».

А вранці під ракетною атакою була Одеса. Окупанти вдарили по місту на світанку, застосувавши балістику.

В день вигнання фашистський загарбників з Одеси росіяни вдарили по об’єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Вже відомо про 2 постраждалих працівників транспортного підприємства. Пошкоджено енергетичний об’єкт, приватний будинок, кілька автівок.

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