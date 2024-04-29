Удар по Одесі 29 квітня: загинули люди і собака, горить палац «Гаррі Потера» (фото, відео)

Росіяни здійснили підступний і страшний удар по Одесі 29 квітня. На жаль, є загиблі, багато поранених – серед них дитина. Виникла пожежа.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Одеську ОВА, місцеві ЗМІ, Телеграм-канали та очевидців.

В Одеській ОВА повідомили, що станом на 19:20, на жаль, внаслідок російської ракетної атаки відомо про чотирьох загиблих людей та собаку.

Ще 29 людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих двоє дітей Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

За даними місцевих ЗМІ, в Одесі після серії вибухів виникла пожежа у палаці студентів «Одеської юридичної академії», відомому як замок «Гаррі Поттера». Він знаходиться на березі моря.

Моніторинговий Телеграм-канал «Миколаївський Ваньок» повідомляє, що росіяни підступно вдарили по місцю, де в цей час багато людей. Одесити і гості міста люблять прогулюватися там.

Всі поранені від уламків, враховуючи, що ракета була – Іскандер-М з касетною бойовою частиною. Русня цілеспрямовано їх запуска, є по-перше у міста; по-друге в годину пік, коли люди на вулиці. Просто хворі виродки, вкотре, – написав «Ваньок»

Уламкові поранення правого стегна отримав і екс-нардеп Сергій Ківалов, – повідомляють місцеві ЗМІ та нардеп Олексій Гончаренкл

Його госпіталізували з венозною кровотечею до міської клінічної лікарні №10, звідти він виїхав до приватної клініки

Удар по Одесі 29 квітня: фото, відео

У мережі публікують моторошні фото і відео наслідків удару по Одесі.

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