У п’ятницю, 29 березня, у центрі Одеси спалахнула потужна пожежа. Центр міста огорнув дим

Про це повідомляє НСН з посиланням на місцеве видання “Думская”.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, пожежа виникла на вулиці Канатна, 4. Ймовірно, вогонь спалахнув у чотириповерховій будівлі. На місці інциденту вже працюють рятувальники.

На опублікованих у мережі кадрах помітно, що пожежа супроводжується сильним задимленням.

У мережі пишуть, що центральний район міста весь у диму. При цьому на місці загоряння навіть важко дихати через інтенсивне задимлення.

У центрі Одесі спалахнула потужна пожежа (фото, відео)

Як відомо, 27 березня в Одесі спалахнула пожежа у багатоповерхівці, але їй передував вибух. Місцеві Telegram-канали стверджували, що пожежа виникла через нібито вибух газового балона.

Також нещодавно у Харкові горіла багатоповерхівка. Як повідомили рятувальники, внаслідок інциденту двоє людей загинули.

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