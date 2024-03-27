У вогні загинули мама і 7-річний син: смертельна пожежа на Київщині

Смертельна пожежа на Київщині сталася 27 березня вночі. Вона забрала життя двох людей – у тому числі дитяче.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Національну поліцію у Київській області.

27 березня, близько третьої години ночі, до поліції надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Гоголів. На місце виїхали правоохоронці, рятувальники та медики.

На жаль, під час ліквідації пожежі співробітники ДСНС виявили в одній із кімнат тіла двох осіб: 40-річної жінки та її малолітнього сина.

Інші члени родини, а саме 13-річна дівчинка та 18-річний хлопець госпіталізовані до Броварської лікарні.

Попередньою причиною загорання приміщення стало коротке замикання електропроводки, внаслідок її несправності.

Слідчі Броварського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України). Наразі правоохоронці призначили відповідні експертизи. Слідство триває.

Поліція Київщини вкотре застерігає: вчасно обслуговуйте та перевіряйте системи опалення, газові прилади, та вентиляції! Дбайте про життя і здоров’я своє та близьких людей!

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