У ТЦК на Одещині чоловік відрубав собі палець руки пожежною сокирою. Його госпіталізували.

У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Білгород-Дністровського району чоловік відрубав собі палець руки.

Про це пише видання “Думська”, передають “Новини України – НСН”.

Повідомляється, що військовозобов’язаний скористався пожежною сокирою. Таким чином військовозобов’язаний хотів уникнути проходження ВЛК.

“Постраждалого госпіталізували”, – йдеться в повідомленні.

У ТЦК на Одещині чоловік відрубав собі палець сокирою – ЗМІ

У виданні додали, що звернулися до ТЦК за коментарем та чекають на відповідь.

Як ми розповідали раніше, 24 липня співробітника ТЦК в Одесі травмував чоловік за кермом авто.

Повідомляється, що інцидент стався в Хаджибейському районі Одеси. Як зазначають у ТЦК, представники територіального центру комплектування та Нацгвардії проводили оповіщення.

Вони попросили одного з водіїв легкового авто надати документи, що підтверджують особистість, та військово-облікові документи. Водій продовжив рух. У результаті був травмований військовослужбовець, який після бойових поранень на фронті проходить службу в ТЦК та СП.

Потерпілий надав свідчення для притягнення чоловіка до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Ще новини України: В Одесі помер чоловік, якого госпіталізували з ТЦК із травмою голови – що відомо