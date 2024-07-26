У ТЦК на Одещині чоловік відрубав собі палець руки пожежною сокирою. Його госпіталізували.
У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Білгород-Дністровського району чоловік відрубав собі палець руки.
Про це пише видання “Думська”, передають “Новини України – НСН”.
Повідомляється, що військовозобов’язаний скористався пожежною сокирою. Таким чином військовозобов’язаний хотів уникнути проходження ВЛК.
“Постраждалого госпіталізували”, – йдеться в повідомленні.
У ТЦК на Одещині чоловік відрубав собі палець сокирою – ЗМІ
У виданні додали, що звернулися до ТЦК за коментарем та чекають на відповідь.
Як ми розповідали раніше, 24 липня співробітника ТЦК в Одесі травмував чоловік за кермом авто.
Повідомляється, що інцидент стався в Хаджибейському районі Одеси. Як зазначають у ТЦК, представники територіального центру комплектування та Нацгвардії проводили оповіщення.
Вони попросили одного з водіїв легкового авто надати документи, що підтверджують особистість, та військово-облікові документи. Водій продовжив рух. У результаті був травмований військовослужбовець, який після бойових поранень на фронті проходить службу в ТЦК та СП.
Потерпілий надав свідчення для притягнення чоловіка до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
Ще новини України: В Одесі помер чоловік, якого госпіталізували з ТЦК із травмою голови – що відомо