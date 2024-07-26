У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон, ймовірно, готувався до скоєння інших злочинів.

Про це Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив під час брифінгу у Львові, передають “Новини України – НСН”.

Повідомляється, що наразі працівники правоохоронних органів аналізують та вивчають зміст матеріалів, що були вилучені з телефону підозрюваного.

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон, ймовірно, готувався до скоєння інших злочинів – МВС

Зокрема, йдеться про скриншоти листувань, пошукових запитів щодо діяльності місцевих органів влади та конкретних осіб.

Правоохоронці також перевіряють версію щодо причетності російських спецслужб до організації вбивства Ірини Фаріон.

“Фігуранту повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі в одному з судів Львова розглядається клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави”, – йдеться в повідомленні..

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