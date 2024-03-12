Війна в Україні нещадно нищить історичні будівлі по всій країні. Журналісти з Нікополя показали декілька історичних пам’яток, яких вже немає. Але мова піде не про сучасну війну. Вони відтворили за світлинами будівлі, які були зруйновані ще до вторгнення російських загарбників.

Деякі будівлі були збудовані ще у 18 сторіччі, передає НСН. Історичний екскурс це окрема тема, а поки пропонуємо просто ознайомитися що вийшло у Володимира Заграничного.

Зруйновані будівлі Нікополя – якими вони були

Протягом усієї історії Нікополя в ньому було кілька Свято-Покровських церков. Це четверта, дерев’яна козацька, збудована у 1796 році й до наших днів не зберіглася.

Ще Дмитро Яворницький писав:

«місце розташування Нікополя – одне з найгарніших протягом усієї річки Дніпро від м. Олександрівська і до м. Херсона. Ще не доїхавши до Нікополя, мандрівник бачить прекрасну, неначебто завислу у повітрі п’ятиверху церкву з її високою кам’яною дзвіницею, з обох боків якої і мальовничо і симетрично вимальовуються невеличкі з зеленими або чорними дахами хатинки…».

Залізничний вокзал Нікополя. Фото 1914 року.

Під час Другої світової війни, в середині серпня 1941 року, німецько-фашистські окупанти здійснили бомбардування станції, в якій загинуло три залізничника при проведенні евакуації майна, але саме бомбардування не завдало значної шкоди: вокзал практично не був зруйнований, а станція продовжувала працювати до 1944 року. Проте, при звільненні Нікополя, залізнична станція і вокзал були вщент зруйновані.

“Стара пристань (купальні)” – 1910 рік. Зараз на її місці стоїть гармата, яка була встановлена у радянськи часи.

1888 року – австрійський підданий Карл Антонович Штекель заснував нікопольський пивоварний завод.

Він довгий час вважався одним із найбільших та найсучасніших підприємств у Катеринославській губернії. Завод випускав пиво в оригінальних гранованих пляшках, мав свої павільйони на Нікопольських ярмарках і в парку купця Єрлашова (потім парк А. С. Пушкіна, зараз інша назва), брав участь у міжнародних виставках, що проходили в Російській імперії, Франції та Німеччині. Тож нікопольске пиво пили й у Європі. Зараз від пивзаводу залишилася лише труба.

Так виглядала старовинна церква Покрови Божої Матері яка була побудована у 1798 році у селі Покровському, на місці знищеної раніше росіянами однойменної козацької церкви. Вона була затоплена водами Каховського водосховища, а тепер її рештки можна побачити на колишньому дні. Її малював Т.Г. Шевченко. Більш цікавого про ці історичні події можна прочитати на сайті мандрівників з Нікополя.

“Критий ринок” – Ринок “Шопа”.

У період 1889–1903 років на головній вулиці міста, Катеринославській, зводили одно- і двоповерхові магазини та будинки місцевих купців. До речі, для будівництва використовували цеглу місцевих заводів, яких у Нікополі було чотири.

Лаконічно декорована «Шопа» композиційно вписалася в міський пейзаж. Спочатку прилегла до будівлі територія з півдня та півночі була відкритою, і торговельні ряди були «під небом». А ось у східному та західному крилі ринку були уже стаціонарні місця для торгівлі. Світло у центрі базару було завдяки великим арочним вікнам. У південній частині містився товчок, де торгували поношеними речами. А вгору, по Катеринославській, розташовувалися ряди возів із дровами, сіном, соломою, овочами, кавунами та динями. Жвава торгівля тут велася з ранку до вечора за будь-якої погоди та у всі пори року. Тутешні мешканці пишалися своїм базаром, не менше, ніж одесити Привозом.

Ось така маленька подорож у часі. Підписуйтеся на наш телеграм і не пропустить багато цікавого. https://t.me/nns_news