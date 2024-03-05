Подорожі будинком на колесах – Поради мандрівників з Нікополя

Перші промені сонця, перші теплі дні березня, коли повітря пахне весною народжуються думки про якусь подорож. Цю пору року полюбляють багато мандрівників. Ще не спекото і вже не мороз. Цей сезон особливо полюбляють подорожі будинком на колесах, бо пересуватися на дорогах зручно, а напливу туристів немає.

Тож багато хто починає планувати довгоочікувану мандрівку. Як підготуватися, який маршрут обрати для подорожі в будинку на колесах і що варто пам’ятати під час поїздки — журналісти НСН запитали поради у досвідчених мандрівників.

Якими бувають будинки на колесах?

Будинки на колесах бувають різними: у вигляді причепа (так звані каравани), модифікованого легкового автомобіля, на базі мінівена (кемпервени) тощо. Кожен має низку факторів, що впливають на зручність керування авто, витрати пального, комфорт і вартість.

Наприклад, причіп потребує додаткових водійських навичок, у ньому не можна перебувати під час поїздки, але його завжди можна відчепити. У модифікованому легковому автомобілі легше пересуватися містом, однак у ньому менше місця. Кемпервен просторіший, але коштує дорожче. Водночас усіх їх можна як придбати, так і орендувати. А деякі — навіть переобладнати власноруч.

У будинках на колесах може бути різний рівень комфорту. Деякі обладнані душем і туалетом — це дозволяє мандрівникам бути більше незалежними під час планування маршруту. Інші мають системи опалення, підйомний дах, сонячні панелі тощо. Усе це варто враховувати під час вибору автобудинку.

Історія сім’ї мандрівників із Нікополя

Подружжя Володимира Заграничного та Катерини Андрус із міста Нікополь подорожує на авто вже одинадцять років. Спершу це були звичайні поїздки на кілька днів: виїхали, прибрали крісла, переночували в авто, склали все на місце, повернулися додому. Так парі вдалося об’їздити весь Нікопольський район та частину Дніпропетровської області. Побували також на Херсонщині та Запоріжжі.

У 2021 році у подружжя народилася мрія про vanlife, коли в автобудинку можна не просто подорожувати, а й повноцінно жити та працювати.

“Певний час ми не могли визначитися: чи придбати готовий, чи переобладнати свій фургон Pontiaс. А потім почалася повномасштабна війна… Згодом росіяни почали щодня бити по нашому Нікополю з Енергодара. Ми не знали, чи вціліє наш будинок, де і як ми взагалі будемо, що робити далі. От тоді й вирішили вкласти усі наявні кошти та кинути всі сили на те, щоб зробити з машини дім. Аби мати хоча б де прихилити голову, якщо залишимося без житла”, — розповідає Володимир Заграничний.

На той момент двоє старших дітей пари вже починали самостійне життя, а з молодшим сином, якому зараз вісім років, вони могли поміститися і в салоні Pontiaс. Автівку Володимир переобладнав самотужки: встановив сонячну панель, автономне опалення, Starlink, ліжко, стіл, робоче місце, душ, туалет, мийку, шафки, полички, придбав дві рації тощо.

“Це дуже допомогло нам пережити зиму з блекаутами. І що головне — повноцінно працювати. Ми — журналісти, маємо декілька новинних сайтів, працюємо онлайн. Тож вийшла мініредакція на колесах, а не просто автобудинок. І тепер можемо подорожувати, працювати прямо “з машини”, бо ж треба заробляти на життя і писати про свої подорожі”, — каже Володимир.

Разом із дружиною вони створили сайт, де розповідають про мандрівки, діляться фото та відео з поїздок. Також там можна дізнатися технічні нюанси створення автобудинку.

Маршрути для подорожі в будинку на колесах

Улюблені маршрути пари для подорожей у будинку на колесах — на Дніпропетровщині. Однак через постійні російські обстріли, знищення Каховського водосховища та мінування берегів більшість із них зараз небезпечні. Якщо ж говорити про інші регіони, то Володимир Заграничний рекомендує маршрут Луцьк – Шацьк.

“Волинь — прекрасна. І, як нам здалося, схожа на Дніпропетровщину. Так само багато зелені та води. Ну, Луцьк не потребує особливих рекомендацій — всі знають, що це старовинне і дуже красиве місто. На шляху від нього до Шацька є гарне місце, у яке просто закохалися, — невеличка база біля води в районі села Сирники. Це не класичний кемпінг, але власник пускає переночувати мандрівників. Дуже затишна, зелена, облагороджена територія, у яку видно, що вкладають душу. Власник розповів, що віддав цій справі більшу частину свого життя. Світязь та інші озера біля Шацька — прекрасні. Вода, зелень, птахи… На березі Світязя є великий кемпінг, обладнаний усім необхідним”.

Також чоловік радить звернути увагу на місто Белз у Львівській області. Цей населений пункт розташований на кордоні з Польщею. Хоч це місто і важко назвати туристичним, але кожна будівля у місті — пам’ятка історії.

Тим, хто лише починає або замислюється про подорожі в автобудинку, пара рекомендує не планувати одразу великих маршрутів, а спершу виїхати кудись недалеко і спробувати свої сили. Зрозумійте власні потреби та можливості, індивідуальні нюанси, аби потім їх можна було врахувати у наступній, більш масштабній мандрівці.

“Та й взагалі хочеться сказати, що люди часто, мріючи про далекі подорожі, не помічають краси, яка поруч з ними, не знають історії свого краю, ніколи не були в сусідньому містечку, яке приховує безліч цікавого. Ми це дуже добре зрозуміли під час своїх подорожей — у кожному крихітному місті чи селі є на що подивитися. Є цікаві місця зі своєю історією і є люди, гідні уваги”, — додає Володимир Заграничний.

Як підготуватися до подорожі будинком на колесах

Варто одразу подумати, де ви плануєте проводити ночі. Якщо говорити про туризм за кордоном, то в деяких країнах вуличний паркінг дозволений і безпечний, тоді як в інших ночувати потрібно лише у спеціальних кемпінгах. Однак під час поїздок Україною потрібно пам’ятати про особливості, пов’язані з війною.

“Війна наклала дуже багато обмежень. Починаючи від комендантської години, закінчуючи замінованими лісами та берегами. Зараз в Україні вже не можна, як раніше, просто зупинитися і заночувати десь умовно посеред поля. Принаймні ми так не робимо. Шукаємо все ж таки облаштовані для кемпінгу місця, бази”, — зауважує Володимир Заграничний.

Під час планування подорожі Володимир радить ознайомитися із правилами, які діють в тому чи іншому регіоні, заздалегідь підшукати локації для ночівлі. З власного досвіду додає: не один раз шукати нічліг доводилося вже під час подорожі — втім, завжди знаходилися люди, які пускали мандрівників до себе у двір і навіть не хотіли брати за це грошей.

Ще багато чого цікавого нам розповідали мандрівники з Нікополя, тому, якщо вам сподобалася ця розмова, рекомендуємо відвідати сайт цієї пари: VanLife UA – все про ванлайф в Україні • Друге життя Pontiac