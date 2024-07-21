Чудовим варіантом для обіду чи вечері можуть стати ліниві вареники з картоплею. Як їх приготувати.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Приготування лінивих вареників з картоплею

Інгредієнти:

Картопля – 300 грамів

Борошно – 100 грамів

Яйце – 1 штука

Цибуля – 1 штука

Вершкове масло – 15 грамів

Рослинна олія – 2 столові ложки

Сіль – половина чайної ложки

Ліниві вареники з картоплею – смачна та ситна страва

Спосіб приготування

1. Картоплю необхідно очистити, нарізати на великі шматочки і відварити до готовності в підсоленій воді.

2. Після картоплю потрібно остудити і потовкти спеціальним товкачем до стану пюре.

3. Додайте в картопляне пюре сире яйце та вершкове масло кімнатної температури.

4. Посоліть масу.

5. Ретельно перемішайте до однорідної консистенції.

6. Додайте борошно і замісіть м’яке і трохи липке тісто.

7. З нього потрібно зробити невеликі ковбаски та порізати на рівні шматочки.

8. Надайте кожному шматочку форму коржика і трохи притисніть його в центрі пальцем.

9.Закип’ятіть підсолену воду та опустіть у неї вареники. Після того, як вони вспливуть на поверхню, страва готова.

10. На олії обсмажте дрібно порізану цибулю до красивого золотистого кольору.

11. Подавайте вареники з обсмаженою цибулею.

Джерело: today.ua.

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