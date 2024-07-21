Чудовим варіантом для обіду чи вечері можуть стати ліниві вареники з картоплею. Як їх приготувати.
Про це розповідають “Новини України – НСН”.
Приготування лінивих вареників з картоплею
Інгредієнти:
- Картопля – 300 грамів
- Борошно – 100 грамів
- Яйце – 1 штука
- Цибуля – 1 штука
- Вершкове масло – 15 грамів
- Рослинна олія – 2 столові ложки
- Сіль – половина чайної ложки
Ліниві вареники з картоплею – смачна та ситна страва
Спосіб приготування
1. Картоплю необхідно очистити, нарізати на великі шматочки і відварити до готовності в підсоленій воді.
2. Після картоплю потрібно остудити і потовкти спеціальним товкачем до стану пюре.
3. Додайте в картопляне пюре сире яйце та вершкове масло кімнатної температури.
4. Посоліть масу.
5. Ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
6. Додайте борошно і замісіть м’яке і трохи липке тісто.
7. З нього потрібно зробити невеликі ковбаски та порізати на рівні шматочки.
8. Надайте кожному шматочку форму коржика і трохи притисніть його в центрі пальцем.
9.Закип’ятіть підсолену воду та опустіть у неї вареники. Після того, як вони вспливуть на поверхню, страва готова.
10. На олії обсмажте дрібно порізану цибулю до красивого золотистого кольору.
11. Подавайте вареники з обсмаженою цибулею.
Джерело: today.ua.
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