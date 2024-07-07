Салат з молодої капусти та огірка влітку може бути смачною і поживною справою. Як оригінально можно його заправити.

Закуска з молодої капусти та огірка стане прекрасним доповненням обіду та вечері або поживним перекусом.

Про це розповідають «Новини України – НСН».

Смак салату з капусти та огірка знайомий усім. Але його модна урізноманітнити смачною заправкою.

Рецепт поживної закуски та кілька варіантів соусів, які можна додати до салату

Рецепт салату з капусти та огірків

Інгредієнти:

Молода капуста – 500 грамів

Огірки – 2 штуки

Кріп – 50 грамів

Сіль – чверть чайної ложки

Салат з молодої капусти та огірка – рецепт та варіанти оригінальних заправок

Приготування:

Капусту потрібно промити, обсушити і дрібно нашатковати.

Огірки теж слід помити та нарізати півкільцями чи соломкою.

Кріп промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

Змішайте всі інгредієнти у великій мисці, посоліть та залийте соусом.

Варіанти заправки салату

1. Заправити салат з капусти можна звичним для багатьох соусом. Для його приготування слід змішати до однорідності три столові ложки олії, дві столові ложки 3% оцту та одну столову ложку цукру.

2. Доповнити страву можна і більш вишуканим соусом. Для нього знадобляться жовтки трьох яєць, дві чайні ложки гірчиці, три столові ложки сметани та трохи солі та перцю. Інгредієнти потрібно перемішати до однорідності та заправити отриманим соусом салат із капусти.

3. Є й інший варіант заправки. У цьому випадку слід змішати 100 мл рослинної олії, одну столову ложку яблучного оцту, сік половини лимона, подрібнений зубчик часнику і трохи солі і цукру. Цей соус додасть неповторного смаку салату.

Джерело: today.ua.

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