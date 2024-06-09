Картопля популярний і універсальний овоч, який використовується у багатьох кухнях світу. Які цікаві страви з картоплею можна приготувати.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Цікаві страви з картоплею – ТОП-6

Запечена картопля в сирно-часниковому соусі

Щоб приготувати таку ситну “запіканку”, картоплю потрібно нарізати кружечками. Так вона рівномірно пропікається.

Які продукти потрібні:

вершки – 500 мл;

молоко – 500 мл;

картопля (велика) – 8 шт.;

сир – 100 г;

часник – 3 зубчики.

Рецепт приготування

Очисттити і нарізати часник на великі частини. Картоплю помити, почистити і нарізати тонкими кружальцями 3-4 мм завтовшки. Сир натерти на терці будь-якого розміру.

Для соусу налити в каструлю молоко та вершки, додати часник і довести суміш до кипіння. Додати картоплю до вершків і тушкувати 3 хвилини до повної готовності.

Потім, обережно треба перемішати, щоб картопля не прилипла до дна каструлі. Після цього вийміть її шумівкою і перекладіть у широку неглибоку форму для запікання. Висота картопляного шару повинна бути 5 см.

В кінці залийте вершки, попередньо діставши часник, так, щоб вони злегка вкривали картоплю. Зверху посипте сиром і запікайте страву в духовці 30 хвилин при 190 градусах – до рум’яної скоринки.

Запечений картопляний пиріг з беконом

Список інгредієнтів:

молоко – 500 мл;

вершки – 300 мл;

часник – 2 зубчики;

олія – 1 ст. л.;

бекон – 200 г;

картопля (велика) – 6 шт.;

чеддер – 50 г;

пармезан – 50 г;

грюєр – 50 г;

вершкове масло – для змащення форми для випікання.

Рецепт приготування

Помийте та очистіть картоплю, наріжте її тонкими кружальцями. Натріть чеддер та пармезан, грюєр наріжте кубиками. За бажанням, можна обрати інший сир, до свого смаку. Очистіть і розчавіть часник.

У велику каструлю налийте молоко і вершки, додати часник, покладіть картоплю і довести до кипіння. Зніміть з вогню, щоб часник надав смаку, а картопля трохи охолола, поки ви готуєте бекон.

Розігрійте на пательні олію, наріжте бекон і смажте приблизно 10 хвилин на середньому вогні – до легкої хрусткої скоринки. Залиште частину бекону для прикрашення пирога.

Змастіть невелику форму для випікання маслом, обережно викладіть шар картоплі, потім суміш сиру, вершки та бекон – повторюйте таку послідовність, доки не закінчаться складники. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте 1 годину, накривши форму фольгою.

Після цього зніміть фольгу і випікайте ще 20-30 хвилин до золотистої скоринки, в останні 5 хвилин приготування присипавши страву беконом.

Картопляний пиріг з цибулею та грибами

Список інгредієнтів:

олія – 1 ст. л.;

цибуля – 1 шт.;

печериці – 60 г;

чебрець – 1 ч. л.;

велика картопля – 1 шт. (200 г);

яйця – 6 шт.;

горошок консервований – 1/2 склянки;

листя салату – до смаку;

часник – 2 зубчики.

Як приготувати картопляний пиріг з цибулею та грибами

Очистіть та тонко наріжте цибулю. Промийте та наріжте кружечками шампіньйони. Часник очистіть і розчавіть. Помийте картоплю та зніміть з нею шкірку.

Нагрійте на невеликій пательні олію, додайте цибулю та гриби. Готуйте, помішуючи, 4 хвилини – до розм’якшення. Після цього додайте часник і чебрець, готуйте 1 хвилину – потім перекладіть суміш в миску.

На пательню викладіть половину картоплі. Злегка збийте яйця в окремій мисці, а потім додайте до цибулевої суміші, разом з горошком. Посоліть, поперчіть до смаку та перемішайте

Викладіть начинку на пательню та викладіть зверху ще один шар картоплі.

Готуйте приблизно 15 хвилин, після цього переверніть пиріг за допомогою тарілки та готуйте ще 15 хвилин до розм’якшення картоплі і золотистого кольору.

Подавати з листям салату.

Картопляні булочки з лососем та сметаною

Список інгредієнтів:

картопля (велика) – 1 шт. або 225 г;

вершкове масло – 2 ст. л.;

борошно – 60 г;

розпушувач – 0,5 ч. л.;

олія – для смаження;

копчений лосось або форель – 100 г;

сметана – 60 г;

зелена цибуля – 1-2 стеблини.

Рецепт приготування

Помийте та подрібніть цибулю, картоплю помийте, почистіть та розріжте на четвертинки. Відваріть картоплю та розімніть з вершковим маслом до стану пюре.

Після цього додайте борошно, розпушувач, за бажанням посоліть та поперчіть. Вимішайте тісто, викладіть картопляну масу на присипану борошном робочу поверхню і розкачайте на паляничку 1 см завтовшки.

Розріжте паляничку на 4 частини та підсмажте кожну по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки на середньому вогні. Змастіть готові булочки сметаною, присипте цибулею і викладіть лосось.

Картопляні крокети з зеленню в паніровці

Необхідні продукти:

картопля (велика) – 2 шт.;

свіжа зелень – 1/4 склянки

борошно – 3-4 ст. л.;

яйце – 1 шт.;

панірувальні сухарі – 3-4 ст. л.;

олія – для смаження;

лимон – 1/2 лимону, для подачі.

Як приготувати картопляні крокети

Картоплю почистіть, наріжте та відваріть до розм’якшення, Після цього злийте зайву рідину, розімніть та приправте, додайте вимиту і подрібнену зелень.

В окремі маленькі миски насипте трохи борошна, панірувальні сухарі та розбийте яйце. Зачекайте, доки картопля охолоне, а потім сформуйте кульки – для одного крокету потрібно 1 ст. л. маси.

Обваляйте крокет у борошні, струшуючи надлишки. Вмочіть в яйце і обваляйте в панірувальних сухарях для рівномірного покриття. Вистеліть деко пергаментом, викладіть крокети і поставте в холодильник на 20 хвилин.

Налийте в пательню олії так, щоб її шар становив 3 см. Добре розігрійте, викладіть крокети і смажте 2-3 хвилини або до золотистої скоринки.

За допомогою шумівки перекладіть на тарілку, застелену паперовим рушником. Подавайте страву з лимонними скибками.

Хрусткі картопляні снеки з пармезаном та чебрецем

Інгредієнти для приготування:

картопля (велика) – 4 шт. (800 г);

олія – 2 ст. л.

свіжий чебрець (або інша зелень) -1 ч. л;

пармезан – 140 г;

часник – 2 зубчики.

Рецепт приготування

Розігрійте духовку до 200 градусів, застеліть велике деко папером для випічки.

Помийте, очистіть і наріжте кожну картоплину скибочками завтовшки 2 мм. Перекладіть картоплю в миску, додайте олію, часник і чебрець. Посоліть, поперчіть і перемішайте.

Відкладіть 1 ст. л. пармезану. Викладіть 8 скибочок картоплі на підготовлене деко. Посипте кожну з них невеликою кількістю пармезану, що залишився. Зверху викладіть ще одну скибочку картоплі.

Повторюйте ці кроки, доки висота стопки не досягне приблизно 4 см (приблизно 10 картопляних скибочок). Посипте стопки пармезаном, що залишився.

Випікайте 30 хвилин або поки картопля не стане золотистою і хрусткою, а також м’якою. Перед подачею присипте свіжею зеленню.

Ще новини України: «Пиріг білий Іллі»: в Україні з’явився новий вид хліба за козацьким рецептом