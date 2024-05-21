Квасолю можна додавати в борщ, а можна споживати окремо. Однак багато хто не любить квасолю через те, що її треба довго замочувати. Як швидко приготувати квасолю

Дехто замочує квасолю на ніч. Але процес приготування можна пришвидшити

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

В чому користь квасолі

Квасоля, як і інші бобові – чудове джерело білка та клітковини, які забезпечують організм енергією та впливають на процес обміну речовин.

Наприклад, одна чашка (177 грамів) вареної квасолі містить:

калорії – 225;

білок – 15,3 г;

жир – 0,885 г;

вуглеводи – 40,4 г;

клітковина – 13,1 г;

тіамін (вітамін B1) – 24% від добової норми;

фолат (вітамін B9) – 58% від добової норми;

мідь – 48% від добової норми;

марганець – 37% від добової норми;

залізо – 29% від добової норми.

А в чорній квасолі міститься більше калорій, жиру, клітковини та фолатів, однак менше магнію та заліза.

Квасоля може допомогти уповільнити всмоктування цукру в кров, знизити рівень цукру в крові і зменшити фактори ризику серцевих захворювань.

Як швидко приготувати квасолю без замочування – корисні лайфхаки

Як швидко приготувати квасолю без замочування

Додати соду

Цей спосіб дуже простий: висипте квасолю в каструлю, залийте водою та додайте трохи соди – на кінчику ножа. Дехто радить додавати соду не одразу, а в киплячу воду.

Сода має пришвидшити приготування квасолі до 1 години. Проте, наприкінці варіння рекомендують влити незначну кількість лимонного соку для нейтралізації дії соди.

Доливати холодну воду

Спосіб, в якому до киплячої води з незамоченою попередньо квасолею додають холодну воду, може пришвидшити приготування до 40 хвилин.

Воду з квасолею доводять до кипіння, заливають склянку холодної води, чекають закипання води і знову додають холодну воду – і повторюють цей крок 4-5 разів.

Додати водорості або морську капусту

Декілька висушених листів морських водоростей, зокрема морської капусти, можуть скоротити приготування квасолі до 40 хвилин. Водорості додаються на початку відварювання.

Проте, слід зауважити, що це може змінювати смакові якості бобових.

На тривалість варіння квасолі впливають такі фактори:

сорт квасолі: помічають, що кольорова квасоля вариться швидше;

підсолювання води: не варто солити неготову квасолю, адже, за спостереженнями, це призводить до твердішання квасолі і ускладнення відварювання.

Також радять варити квасолю без кришки – так вона не потемнішає.

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