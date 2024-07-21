На врожайність будь-якої рослини впливають і рослини-сусіди. Адже деякі з них можуть відігнати шкідників і збагатити ділянку, а інші сприяють хворобам і погіршенню врожаю. Що не можна саджати біля баклажанів.

Про те, які рослини можна і не можна садити з баклажанами, розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на РБК-Україна.

Що можна саджати біля баклажанів

Хоча краще не саджати баклажани на ділянку, де до цього вирощувались пасльонові, представники цієї ж родини є непоганими сусідами. А певні квіти та трави своїм ароматом відлякують паразитів.

Квасоля

Баклажан і квасоля досить добрі сусіди, вони не пригнічуючи ріст один одного. Скоріше навпаки – адже квасоля покращує якість ґрунту, збагачуючи його азотом.

Цибуля

Не зважаючи на специфічний запах цибулі, насправді вона є чудовою сусідкою для баклажанів.

Ця рослина відлякує шкідників, тож може допомогти захистити врожай баклажанів від кліщів та попелиці

Базилік

Базилік не лише надає духмяного аромату стравам, а й подобається корисним комахам, наприклад, бджолам. Крім цього, вважають, що базилік може покращити смак баклажанів.

Що не можна саджати біля баклажанів – найкращі і найгірші “сусіди” овоча

Орегано

Орегано – ще одна класична спеція для приготування, яка приваблює бджіл. А от комахи-шкідники оминають орегано – і, відповідно, сусідні овочеві культури.

М’ята

Запах м’яти подобається комахам-запилювачам, що загалом позитивно впливає на врожайність сусідніх рослин.

Також м’ята відлякує шкідників, таких як попелиця. Однак м’ята може досить агресивно розростатись, тому її ліпше вирощувати в горщиках, розмістивши їх поміж рослин баклажанів.

Чорнобривці

Чорнобривці – не лише барвиста прикраса саду чи городу. Насправді у цієї рослини є практичні властивості – її запах відлякує шкідників, зокрема нематодів, що живляться баклажанами.

Водночас чорнобривці приваблюють щитівок, які знищують попелицю.

Що не саджати поруч з баклажанами

Деякі овочеві культури можуть страждати на одну і ту ж саму хворобу – або приваблювати певних шкідників.

Томати

Що томати, що баклажани мають спільні захворювання – а також нерідко потерпають від однакових шкідників.

Крім цього, помідори більш стійкі до засухи, і потребують більше світла, аніж баклажани, тому не варто саджати їх поруч.

Картопля

Баклажан, як і картопля, є улюбленою їжею колорадського жука.

Впоратися з цим паразитом буде складніше, якщо він буде не на одній ділянці. Тому найкращий варіант – уникати такого “сусідства”.

Перець

Перець не найгірший сусід для баклажанів, але експерти рекомендують не садити їх надто близько.

Мінімальна відстань між ділянками цих овочів має становити 70-80 см – тоді обидві культури будуть добре розвиватися.

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