На другий місяць літа припадає самий розпал городницького сезону. Що обов’язково треба зробити в саду, квітнику і на городі у липні.

Календар робіт на місяць публікують «Новини України – НСН» з посиланням на OBOZ.UA.

Роботи на городі у липні

У липні зазвичай дуже спекотно і посушливо. Тож через брак опадів потрібен частий полив. Якщо дозволити ґрунту пересохнути, овочі стануть більш вразливими для шкідників. Але якщо сильно залити землю, то з’являється ризик появи грибкових інфекцій. Тому разом із поливом необхідно регулярно оглядати рослини на ознаки ураження і вчасно вживати заходів щодо їх лікування.

Картоплю в середині літа потрібно обробляти від колорадського жука, капусту – від метеликів-шкідників, огірки захищати від павутинного кліща. Якщо шкідники не з’явились, можна обприскати насадження профілактичними дозами захисних речовин.

Окрім того в липні можна підсівати зелень та листові овочі, щоби отримати пізні врожаї. Також варто посадити такі овочі, як редис чи картоплю. Тоді до кінця літа ви будете мати молоді овочі.

На тих грядках, де вже зібрано врожай, можна насіяти такі рослини, як гірчиця, фацелія, ріпак, тощо. Ці рослини відновлять родючість ґрунту і збагатять його потрібними поживними речовинами. Головне зрізати їх до початку цвітіння, щоб вони точно не встигли дати насіння і поширитись городом.

Які роботи треба зробити в саду та на городі у липні

У липні достигають ранні фрукти. Плоди стають соковитими і важкими. Тому важливо перевірити сад і підперти гілки, які вродили дуже рясно, щоб вони не ламались.

Також на врожай починають злітатись шкідники та птахи. Тож саме час подбати про встановлення ловчих поясів та захисних сіток. Перевіряти вміст ловчих поясів потрібно щодня, бо комахи у липні надзвичайно активні. А ще можна обробити сад інсектицидами. Але важливо враховувати рекомендації – які з них можна використовувати під час достигання врожаю фруктів.

Деякі плодові дерева можуть потребувати додаткового підживлення у липні. Ось як це можна визначити:

яблуні – якщо плоди розвиваються повільно, розведіть у відрі води 25-30 г сульфату калію і окропіть цією сумішшю крони;

груші – можна обробити крону дерева розчином 20-30 г сульфату калію на відро води;

абрикоси, персики нектарини – для оприскування цих порід дерев потрібно 50 г сульфату калію на відро води.

Обробку потрібно проводити у помірно теплий день (до 27 градусів). Погода при цьому має бути похмурою. Яскраве сонце висушить розчин занадто швидко.

У квітнику

Середина літа – ідеальний час для висадки дворічних квіткових культур. Добре приживуться турецька гвоздика, мальва, незабудки, маргаритки й братки. Їх висівають з насіння. До настання холодів вони мають добре вкорінитись для зимівлі.

Цибулинні квіти доглядають залежно від того, що з ними будуть робити далі. Якщо ви викопуєте цибулини, важливо встигнути зробити це до середини липня. Але переконайтесь, що листя рослин полягло і засохло. Якщо ж ви залишаєте їх у землі, припиніть поливати такі рослини, адже це може спричинити загнивання цибулин.

Окремого догляду потребує розарій. Відцвілі бутони зрізають гострим секатором, а кущі та лози оглядають на предмет слідів захворювань та шкідників. Якщо ви побачили на листі та стовбурах білий або рудий наліт, чорні маслянисті плями – це ознака, що на троянду напав грибок. Лікування потрібно розпочинати негайно.

Ягідник

У липні достигають малина, ожина, смородина, аґрус. Після збору врожаю треба переконатись, що всі кущі здорові і обробити ті, які потребують лікування.

Полуниця та суниця до цього часу уже повністю відходять, настає час догляду і внесення добрив. Приберіть пошкоджене та хворе листя, зріжте вуса, що розрослися. Рослини, яким 3-4 роки краще повністю скосити. Але обрізку потрібно проводити наступного дня після рясного поливу – земля на грядці має бути вологою. Все зрізане краще спалити. Днів за 7-10 полуницю та суницю обробляють комплексним добривом.

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