Щоб отримати хороший врожай, треба вчасно підживити кукурудзу. Найкраще це зробити в червні.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на НаПенсії.

Кукурудзу треба добре підживлювати для гарного зростання. Тому для отримання доброго врожаю не забудьте підкормити рослину в червні.

Найкраще вносити підживлення, коли кукурудза у фазі 5-8 листків, що зазвичай припадає на середину червня.

Як підживити кукурудзу

Підкормка для кукурудзи обов’язково має містити:

фосфор — він допомагає зерну прорости;

калій, який має імунітет до численних хвороб і сприяти набору зеленої маси рослини;

азот, який підтримує зростання листя та стебел;

кальцій — для зниження кислотності ґрунту та формування кореневих волосків на кукурудзі.

Необхідне підживлення для кукурудзи можна придбати в спеціалізованих магазинах.

Як підживити кукурудзу, щоб отримати хороший врожай

На етапі 5-8 листя догляд за кукурудзою включає підживлення калієм, селітрою і суперфосфатом, щоб підтримати розвиток коренів.

Як дізнатися, чого потребує кукурудза

Сама рослина підкаже, що їй небхідно. Потрібно лише бути уважними:

Азот потрібен, якщо листя кукурудзи жовтіє з кінців;

Фосфор – особливо помітний дефіцит на молодих рослинах, у яких листя набуває фіолетового забарвлення.

Калій потрібен, якщо листя починає жовтіти з кінчиків і доходить до основи. У результаті стає коричневим. Особливо страждає нижнє листя.

Сірка потрібна, якщо листя стає смугастим.

Цинк – про його дефіцит свідчить утворення наа кожному елементі рослини білої смужки по обидва боки від середини до кінчика.

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