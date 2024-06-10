Щоб отримати хороший врожай, треба вчасно підживити кукурудзу. Найкраще це зробити в червні.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на НаПенсії.
Кукурудзу треба добре підживлювати для гарного зростання. Тому для отримання доброго врожаю не забудьте підкормити рослину в червні.
Найкраще вносити підживлення, коли кукурудза у фазі 5-8 листків, що зазвичай припадає на середину червня.
Як підживити кукурудзу
Підкормка для кукурудзи обов’язково має містити:
- фосфор — він допомагає зерну прорости;
- калій, який має імунітет до численних хвороб і сприяти набору зеленої маси рослини;
- азот, який підтримує зростання листя та стебел;
- кальцій — для зниження кислотності ґрунту та формування кореневих волосків на кукурудзі.
Необхідне підживлення для кукурудзи можна придбати в спеціалізованих магазинах.
Як підживити кукурудзу, щоб отримати хороший врожай
На етапі 5-8 листя догляд за кукурудзою включає підживлення калієм, селітрою і суперфосфатом, щоб підтримати розвиток коренів.
Як дізнатися, чого потребує кукурудза
Сама рослина підкаже, що їй небхідно. Потрібно лише бути уважними:
Азот потрібен, якщо листя кукурудзи жовтіє з кінців;
Фосфор – особливо помітний дефіцит на молодих рослинах, у яких листя набуває фіолетового забарвлення.
Калій потрібен, якщо листя починає жовтіти з кінчиків і доходить до основи. У результаті стає коричневим. Особливо страждає нижнє листя.
Сірка потрібна, якщо листя стає смугастим.
Цинк – про його дефіцит свідчить утворення наа кожному елементі рослини білої смужки по обидва боки від середини до кінчика.
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