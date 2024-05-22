Для того, щоб отримати гарний врожай, треба підживити картоплю. Робити це слід під час її цвітіння

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на novosti24.kyiv.ua.

Підживлювати картоплю необхідно для того, щоб вона не тріскалася і була готова перенести різні хвороби. До того ж, це згодом допоможе при тривалому зберіганні плодів картоплі.

Для того, щоб вийшов великий урожай, варто використовувати нітрат кальцію та кальцієву селітру. Між рядами картоплі добрива не потрібно розкидати.

На проникнення в ґрунт може піти багато часу. Для приготування розчину слід розчинити кальцієву селітру розміром 1 столової ложки на 10 л води. Цим розчином варто обприскати картоплю під час цвітіння або через два тижні після нього.

Чим підживити картоплю, щоб отримати гарний врожай

Як ми розповідали раніше, неправильне сусідство рослин може нашкодити іншим насадженням на городі. Причин може бути декілька, зокрема спільні хвороби та шкідники. А ще – “конкурентна” поведінка, яка змушує рослини нарощувати зелену масу та кореневу систему, а не вкладати сили в плоди.

До останнього призводить присутність на городі двох культур. Вони будуть придушувати життєдіяльність практично будь-якої городини.

Йдеться про фенхель та полин. Їм в жодному разі не місце біля грядок. Ці рослини варто тримати окремо. Там, де вони не завдадуть шкоди іншим насадженням. Відомо, що фенхель особливо шкодить помідорам, квасолі та кмину. Полин же небезпечний для всіх овочів. Вони удвох здатні загубити практично увесь урожай на невеликому городі.

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