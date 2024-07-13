Ого! А ви знали, чому не можна залишати пляшку з водою в машині у спеку?

Далеко не всі знають, що не можна залишати пляшку з водою в машині. Це може призвести до серйозних неприємностей. Розповідаємо, до яких.

Вода в машині – це звичайна справа, особливо влітку. Її ми беремо з собою, аби напитися чи помити руки, умитися. І все це добре. Але багато хто не знає, що залишати пляшки з водою в салоні автомобіля під час спеки не можна.

Чому не можна залишати пляшку з водою в машині у спеку

Важливо! Йдеться саме про прозорі ємності.

А справа у тому, що, перебуваючи під прямими променями сонця, пляшка і вода в ній можуть працювати як лінза, посилюючи тепло. Якщо воно фокусується на якомусь предметі, то така “лінза” може стати причиною його перегріву, а в найгіршому випадку – і загоряння. Наприклад, були випадки, коли через залишену під лобовим склом пляшку плавився пластик поверхні.

Тому пляшку з водою краще забирати з собою, а якщо немає такої можливості, то кладіть її так, щоб на неї не потрапляло пряме сонце – наприклад, можна сховати в бардачок, багажник, покласти на підлогу автомобіля або просто прикрити чимось, щоб запобігти потраплянню на неї прямих променів.

Також влітку краще не залишати в машині під сонцем запальнички, алюмінієві банки з газованими напоями або аерозолі – у спеку салон перетворюється на сауну, і під впливом високої температури ці предмети можуть спалахнути та вибухнути.

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