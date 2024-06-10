Пляшка води і 6 ложок солі: як довше зберігати продукти в морозилці без електрики

В Україні вже розпочалися регулярні відключення світла через критичну ситуацію в енергетиці. Але це ще «квіточки». Фахівці кажуть, що пік відключень припаде на липень-початок серпня. Коли буде дуже спекотно. Тоді без світла можемо сидіти по 10-12 годин поспіль. Довше зберігати продукти в морозилці без електрики під час літніх вимкнень допоможе один простий копієчний метод.

Про нього розповів блогер з Одеси, співробітник Медіа-центру “Одеська політична платформа” Юрій Христензен.

Як довше зберігати продукти в морозилці без електрики

Вам знадобляться пластикові пляшки ємністю 2 літри, вода і сіль.

Що потрібно зробити?

1.Насипаємо у дволітрову пляшку 6 столових ложок солі з гіркою. Без фанатизму – якщо сіль злиплася, і гірка вийшла великою, то струшуємо зайве.

2.Наливаємо у пляшку води так, щоб зверху залишалося 5 см повітря. Розбовтуємо вміст і кладемо в морозилку.

3.Через певний час повторюємо процес ще з кількома пляшок. Також без фанатизму, даючи в проміжках ‘відпочити’ компресору холодильника.

Як це працює

2 л води з 6 ложками солі замерзають за -6°С. При поміщенні в морозилку пляшка швидко остигає до -6 °, потім довго замерзає, потім швидко остигає до температури морозильної камери. Весь цей час компресор холодильника працює.

При відключенні світла відбувається зворотний процес. Пляшка швидко нагрівається до -6 °, а потім довго підтримує цю температуру за рахунок танення солоної води.

На скріншоті залежність температури замерзання води від солоності. Кожні 3 столові ложки солі зі стандартною гіркою на 2 л води дають приблизно 5% NaCl по масі.

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