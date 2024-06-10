Через дефіцит генерації світло подається за графіками і поки немає передумов до того, щоб ситуація покращилася найближчим часом. Докладніше про те, чи буде блекаут восени 2024 і чи врятують енергетику України читайте у матеріалі « Новини України – НСН ».

Вересень і жовтень, подібно до квітня та травня, вважаються “легкими місяцями” у контексті потреби у генерації електроенергії, адже попит на неї знижується. Натомість, найскладнішим періодом є липень та перші дві декади серпня, коли через високі температури інтенсивно використовується охолоджувальне обладнання, що значно збільшує споживання електроенергії, майже до рівня зимового. З кінця листопада по лютий споживання знову зростає через холодну погоду.

Теоретично можливий сценарій зайти у вересень вже без графіків. За умови, якщо раціонально розподіляти та використовувати енергію, але реальність така, що українці до цього не готові, вважає директор спеціальних проектів у НТЦ “Психея” Геннадій Рябцев і наводить європейський приклад.

У 2021 році там виникла потреба обмежити енергоспоживання, і абсолютна більшість країн-учасниць ЄС досить швидко впоралася, скоротивши витрати газу на 15%. Причому без втручання на державному рівні, а просто реагуючи на інформаційну кампанію.

“У нас такого не відбувається. Попередження звучать, але енергетична свідомість не спрацьовує. У тому числі з цієї причини Кабмін пішов на підвищення тарифу для населення. Так само обмеження вводить “Укренерго”. Вони могли бути набагато меншими, якби на місцях раціонально використовували електроенергію”, – наголосив він у розмові з виданням.

Прискорити вихід із стабілізаційних графіків могло б встановлення додаткових потужностей у вигляді міні-ТЕЦ та малих когенераційних установок. Для цього треба добре попрацювати, особливого бажання на місцях не видно, тому найімовірніший сценарій – із графіками, які продовжаться і восени, вважає Рябцев.

Чи буде блекаут восени 2024

У апокаліптичного сценарію із зануренням у блекаут шансів найменше.

“Я не припускаю, що енергосистема України може втратити стійкість настільки, що не зможе відновитися після збою. Настання блекауту восени – дуже малоймовірна величина”, – додав він.

Блекаут означає каскадну аварію, коли енергосистема відключається некеровано, а її перезапуск займає від 2 до 10 діб. Олександр Харченко не очікує блекаути навіть узимку.

“Обмеження будуть однозначно. Вони можуть доходити до 10-12 годин, але блекаутів не чекаю. Я впевнений у професіоналізмі інженерів “Енергоатому”, тих, хто ремонтує теплову та гідрогенерацію, диспетчерів “Укренерго”. Все це дає підстави вважати, що незважаючи на всі складнощі, ми пройдемо зиму без великих проблем для критичної інфраструктури Хоча, безумовно, з великим дискомфортом для побутових споживачів та бізнесів”, – сказав він.

На його думку, об’єктивно немає підстав вважати, що найближчі дві зими Україна пройде без графіків відключень. Єдиний фактор, який може різко покращити ситуацію, ­– повернення Запорізької АЕС під контроль. Інших інструментів із порівнянним ефектом просто немає.

Прямо зараз енергетики роблять усе, щоби відновити систему. Наскільки це вдасться, побачимо за кілька місяців. Проблема в тому, що росія навряд чи відмовиться від тактики терориста і українські енергооб’єкти ще довго будуть під загрозою нових ударів.

Раніше “Новини України – НСН” писали, що Відключення світла по Україні – як дізнатися про графіки в різних областях