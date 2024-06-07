Атаки окупантів наразі зосереджені на маневрових потужностях, але головна мета ворога це повний блекаут в Україні.

“Укренерго” наразі не передбачає в Україні можливого блекауту.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

В компанії “Укренерго” пояснили, що існує різниця між блекаутом та контрольованими відключеннями. Зараз в Україні діють саме контрольовані відключення, щоб збалансувати систему в умовах дефіциту електроенергії.

“Наразі “Укренерго” не передбачає можливість такої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах. Безумовно, це прогноз без урахування можливих російських масованих обстрілів”, – зазначили в “Укренерго”.

Мета ворога – повний блекаут в Україні: чи це можливо відповіли в “Укренерго”

Блекаут в Україні

Блекаут — це стан, коли енергосистема повністю знеструмлена. За такої аварії баланс між наявною енергію в системі та споживанням порушено, і робота системи не контролюється.

Через ракетні удари окупантів Україна пережила блекаут у листопаді 2022 року. Тоді були знеструмлені Рівненська, Південно-Українська та Хмельницька АЕС. Запорізька атомна електростанція перейшла у режим повного блекауту. У всіх областях України розпочалися аварійні відключення світла.

Хвиля нових масованих атак на енергетичну інфраструктуру України розпочалася у березні 2024 року. Тоді було втрачено до 6 ГВт генерації. Наразі цифра втрат – близько 9 ГВТ.

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