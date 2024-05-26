Досвідчені городники знають, що виростити цей овоч не так просто. Чим підживити перець, щоб отримати великі і красиві плоди
Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Апостроф.
Простий, дешевий і ефективний спосіб виростити велику кількість перцю у вашому городі – це добриво з пшона.
Воно допоможе виростити красивий і смачний перець без хімії і великих витрат.
Чим пшоно корисне для перцю
Пшоно містить багато білка, вуглеводів, клітковини, вітамінів. Також ця крупа містить такі корисні мінерали, як:
- кальцій;
- магній;
- залізо;
- фосфор.
Вони покращують структуру ґрунту, підвищують його родючість і проникність повітря.
Чим підживити перець, щоб отримати щедрий врожай – поради
Використання добрива з пшона сприяє ранньому і рясному цвітінню перцю, збільшує кількість і розмір плодів, покращує смак і аромат.
Підживлення пшоном також підвищує імунітет перцю проти хвороб і шкідників, особливо мурах, які не люблять це зерно.
Рецепт приготування добрива з пшоном
Для приготування підживлення з пшона потрібно:
- Залити 1 кг пшона 5 л води у великій місткості
- Дати засобу настоятися протягом доби, періодично його перемішуючи.
- Процідити отриманий настій за допомогою сита.
- Додати ще 5 л води та перемішати.
Як використати підживлення
Підгодівлю пшоном можна використовувати для поливу перцю на будь-якому етапі його розвитку, від сходів до збору врожаю.
Підживлення перцю проводять зазвичай кожні 15 днів або за потреби. Для поливу перцю потрібно взяти настій пшона, розведений водою у співвідношенні 1: 2.
Треба поливати перець під корінь у ранковий або вечірній час.
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