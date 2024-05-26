Досвідчені городники знають, що виростити цей овоч не так просто. Чим підживити перець, щоб отримати великі і красиві плоди

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Апостроф.

Простий, дешевий і ефективний спосіб виростити велику кількість перцю у вашому городі – це добриво з пшона.

Воно допоможе виростити красивий і смачний перець без хімії і великих витрат.

Чим пшоно корисне для перцю

Пшоно містить багато білка, вуглеводів, клітковини, вітамінів. Також ця крупа містить такі корисні мінерали, як:

кальцій;

магній;

залізо;

фосфор.

Вони покращують структуру ґрунту, підвищують його родючість і проникність повітря.

Чим підживити перець, щоб отримати щедрий врожай – поради

Використання добрива з пшона сприяє ранньому і рясному цвітінню перцю, збільшує кількість і розмір плодів, покращує смак і аромат.

Підживлення пшоном також підвищує імунітет перцю проти хвороб і шкідників, особливо мурах, які не люблять це зерно.

Рецепт приготування добрива з пшоном

Для приготування підживлення з пшона потрібно:

Залити 1 кг пшона 5 л води у великій місткості

Дати засобу настоятися протягом доби, періодично його перемішуючи.

Процідити отриманий настій за допомогою сита.

Додати ще 5 л води та перемішати.

Як використати підживлення

Підгодівлю пшоном можна використовувати для поливу перцю на будь-якому етапі його розвитку, від сходів до збору врожаю.

Підживлення перцю проводять зазвичай кожні 15 днів або за потреби. Для поливу перцю потрібно взяти настій пшона, розведений водою у співвідношенні 1: 2.

Треба поливати перець під корінь у ранковий або вечірній час.

Ще новини України: Чому жовтіє листя огірка і сохне та що з цим робити