Чому жовтіє листя огірка і сохне та що з цим робити

Якщо жовтіє листя огірка, а потім сохне, це може бути пов’язано з неправильним доглядом або порушенням оптимальних умов вирощування. Іноді жовті листя можуть бути ознакою захворювання або недостатнього живлення рослини. Нижче розповідаємо детальніше про причини і про те, як рятувати рослини.