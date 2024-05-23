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Чому жовтіє листя огірка і сохне та що з цим робити

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Журналіст
Чому жовтіє листя огірка і сохне та що з цим робити

Якщо жовтіє листя огірка, а потім сохне, це може бути пов’язано з неправильним доглядом  або порушенням оптимальних умов вирощування. Іноді жовті листя можуть бути ознакою захворювання або недостатнього живлення рослини. Нижче розповідаємо детальніше про причини і про те, як рятувати рослини.

Чому жовтіє листя огірка

Основні причини жовтіння листя огірків:

  • Неправильний режим поливу: недостатній полив може спричинити дегідратацію рослини, що проявляється у жовтінні листя. З іншого боку, занадто інтенсивний полив може призвести до загнивання коренів.
  • Відсутність достатньої кількості добрив: під час активного зростання, огірки потребують азотних добрив, без яких листя може почати жовтіти.
  • Низькі температури: холод може викликати стрес у рослин, що призводить до жовтіння листя.
  • Сонячні опіки: поливання огірків удень може спричинити появу жовтих плям на листі через сонячні опіки.
  • Хвороби та віруси: наприклад, фузаріоз може спричинити жовтіння та в’янення листя.
  • Пошкодження кореневої системи: в результаті атак шкідників або механічного пошкодження під час догляду.

Як запобігти жовтінню листя огірків

Чому жовтіє листя огірка і сохне та що з цим робити

  • Забезпечте адекватний полив: грунт на глибині 10 см повинен бути помірно вологим.
  • Вносьте добрива регулярно, особливо під час вегетаційного періоду.
  • Захистіть рослини від холоду.
  • Поливайте рослини вранці або ввечері, щоб уникнути сонячних опіків.
  • Регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників та хвороб.

Чим обробити рослини, аби листя огірка не жовтіло

  • Молочно-мильний розчин: змішайте 1 л молока, 20 г мила і 30 крапель йоду у 10 л води.
  • Хліб з йодом: замочіть буханку хліба у воді, додайте йод і використовуйте для обприскування.
  • Цибулевий настій: залити цибулиння водою, кип’ятити і використовувати після настоювання.
  • Розчин марганцівки: обприскати рослини 1% розчином перманганату калію при перших ознаках жовтіння.
  • Трав’яний настій. Найбезпечніша підгодівля огірків – трав’яними добривами. Огіркам найкраще підійде добриво з живокосту. Для його приготування 1 кг свіжої посіченої трави заливають відром води і залишають на тиждень. Одержаний концентрат розводять водою в пропорції 1: 9. Розчин можна використовувати і для обприскування, і для кореневих підживлень.

Після використання цього зеленого добрива бажано також присипати пристовбурні круги деревною золою.

  • Содовий розчин. Для профілактики грибкових захворювань полийте молоді огірки розчином соди (1 ст.л. на 10 л води).
  • Сечовина. У відрі води розбавте 40 г сечовини і обприскайте отриманим розчином кущі огірків. Під коріння одночасно з цією підгодівлею вносять перепрілий компост.
  • Кисломолочний розчин. Молочна сироватка або кефір допоможуть при перших ознаках жовтизни на огірках. Сироватка або кефір розмішуються з водою в пропорції 2:10. Цим розчином обприскують рослини. Щоб прискорити процес зав’язування плодів, можна додати до цієї суміші 1 склянку цукру.
  • Настій коров’яку. 1 кг гною розведіть в 3 л води, настоюйте 3 доби. Концентрат процідіть і розведіть водою в пропорції 1: 3. Обприскайте огірки. Це буде служити і позакореневим підживленням, і засобом від борошнистої роси.
  • Настій золи. 30 ст.л. деревної золи залийте 10 л води, залиште настоюватися на 2 доби. Обприскайте рослини настоєм.

Ці заходи допоможуть зберегти здоров’я огірків та запобігти жовтінню листя.

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