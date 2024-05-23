Чому жовтіє листя огірка і сохне та що з цим робити

Якщо жовтіє листя огірка, а потім сохне, це може бути пов’язано з неправильним доглядом або порушенням оптимальних умов вирощування. Іноді жовті листя можуть бути ознакою захворювання або недостатнього живлення рослини. Нижче розповідаємо детальніше про причини і про те, як рятувати рослини.
Чому жовтіє листя огірка
Основні причини жовтіння листя огірків:
- Неправильний режим поливу: недостатній полив може спричинити дегідратацію рослини, що проявляється у жовтінні листя. З іншого боку, занадто інтенсивний полив може призвести до загнивання коренів.
- Відсутність достатньої кількості добрив: під час активного зростання, огірки потребують азотних добрив, без яких листя може почати жовтіти.
- Низькі температури: холод може викликати стрес у рослин, що призводить до жовтіння листя.
- Сонячні опіки: поливання огірків удень може спричинити появу жовтих плям на листі через сонячні опіки.
- Хвороби та віруси: наприклад, фузаріоз може спричинити жовтіння та в’янення листя.
- Пошкодження кореневої системи: в результаті атак шкідників або механічного пошкодження під час догляду.
Як запобігти жовтінню листя огірків
- Забезпечте адекватний полив: грунт на глибині 10 см повинен бути помірно вологим.
- Вносьте добрива регулярно, особливо під час вегетаційного періоду.
- Захистіть рослини від холоду.
- Поливайте рослини вранці або ввечері, щоб уникнути сонячних опіків.
- Регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників та хвороб.
Чим обробити рослини, аби листя огірка не жовтіло
- Молочно-мильний розчин: змішайте 1 л молока, 20 г мила і 30 крапель йоду у 10 л води.
- Хліб з йодом: замочіть буханку хліба у воді, додайте йод і використовуйте для обприскування.
- Цибулевий настій: залити цибулиння водою, кип’ятити і використовувати після настоювання.
- Розчин марганцівки: обприскати рослини 1% розчином перманганату калію при перших ознаках жовтіння.
- Трав’яний настій. Найбезпечніша підгодівля огірків – трав’яними добривами. Огіркам найкраще підійде добриво з живокосту. Для його приготування 1 кг свіжої посіченої трави заливають відром води і залишають на тиждень. Одержаний концентрат розводять водою в пропорції 1: 9. Розчин можна використовувати і для обприскування, і для кореневих підживлень.
Після використання цього зеленого добрива бажано також присипати пристовбурні круги деревною золою.
- Содовий розчин. Для профілактики грибкових захворювань полийте молоді огірки розчином соди (1 ст.л. на 10 л води).
- Сечовина. У відрі води розбавте 40 г сечовини і обприскайте отриманим розчином кущі огірків. Під коріння одночасно з цією підгодівлею вносять перепрілий компост.
- Кисломолочний розчин. Молочна сироватка або кефір допоможуть при перших ознаках жовтизни на огірках. Сироватка або кефір розмішуються з водою в пропорції 2:10. Цим розчином обприскують рослини. Щоб прискорити процес зав’язування плодів, можна додати до цієї суміші 1 склянку цукру.
- Настій коров’яку. 1 кг гною розведіть в 3 л води, настоюйте 3 доби. Концентрат процідіть і розведіть водою в пропорції 1: 3. Обприскайте огірки. Це буде служити і позакореневим підживленням, і засобом від борошнистої роси.
- Настій золи. 30 ст.л. деревної золи залийте 10 л води, залиште настоюватися на 2 доби. Обприскайте рослини настоєм.
Ці заходи допоможуть зберегти здоров’я огірків та запобігти жовтінню листя.
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