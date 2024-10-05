Крохмаль у народній медицині: 11 способів застосування, про які мало хто знає

Крохмаль у народній медицині – дуже популярний продукт. Наші предки знали багато способів його використання для лікування різних недуг. А от ми вже не настільки обізнані. Нижче розповідаємо про цілющі властивості крохмалю і його застосування в різних випадках.

Не так давно вчені встановили, що за допомогою звичайного картопляного крохмалю можна практично миттєво зупинити кровотечу. Для цього достатньо насипати білий порошок на рану, і кров перестане виділятися. Для порівняння, при накладенні звичної пов’язки кровотеча продовжується ще приблизно 8 хвилин. А крім того, скориставшись цим продуктом, рана набагато швидше затягнеться і загоїться, при цьому ризик утворення дрібних шрамів і рубчиків на шкірі зводиться до мінімуму.

Крохмаль у народній медицині: 11 способів застосування

1.Полоскання горла при запаленні

Даний засіб ефективно знімає біль в горлі і вбиває інфекцію, рекомендується для полоскання при ангіні, тонзиліті і ларингіті. На склянку теплої кип’яченої води береться 0, 5 чайної ложки крохмалю і 4-5 крапель йоду (спиртовий розчин 5%). Процедуру слід проводити мінімум 5 разів на добу. Цей же бактерицидний склад допомагає і при стоматитах.

2.Ліки для шлунку

Крохмаль призначають як пом’якшувальний і обволікаючий засіб для слизової шлунку при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Тричі в день за чверть години до основних прийомів їжі вживають по десертній ложці картопляного крохмалю, запиваючи його 60-70 мл кип’яченої джерельної води.

3.Лікування крохмалем попрілостей, алергії і інших запалень шкірних покривів

Уражені ділянки шкіри слід присипати крохмалем і втирати в шкіру м’якими, круговими, масажними рухами. Це також гарний засіб при вугрової висипки і пігментних плямах. При потертостях шкіри крохмалем користуються замість присипки.

4.Загоєння тріщин на п’ятах і розм’якшення огрубілою шкіри

Місцеві ванни з крохмалю для рук допомагають розгладжувати зморшки і загоювати рани. Ванночки для ніг використовують в якості відмінного пом’якшуючого засобу. Крохмаль загоює рани і прискорює регенерацію шкіри кошти. Для приготування субстрату слід розчинити столову ложку картопляного крохмалю в літрі теплої (38-39 \ xB0с) води. Процедура триває 15 хвилин. Після закінчення крохмаль водою не змивати.

5.Лікування кашлю, ГРВІ, ГРЗ, нежиті і застуди

Десертну ложку крохмалю змішати зі столовою ложкою бджолиного натурального меду, двома сирими жовтками і 25 г домашнього вершкового масла. Всі інгредієнти ретельно розмішати до однорідної консистенції. Приймають ліки по столовій ложці 4 рази на день за 50-60 хвилин до прийому їжі.

6.Пом’якшення і зволоження шкіри тіла

Крохмалево-картопляні ванни добре допомагають при шкірній сверблячці, алергії, зайвій сухості або шорсткості шкіри. У пів кілограму крохмалю влити 3 літри теплої води і ретельно розмішати. Отриманий розчин додати в теплу ванну, додатково ввести 20 мл хвойного концентрату (продається в аптеці). Такі ванни слід приймати через день по 15 хвилин.

7.Сонячні та термічні опіки

Для зняття жару і болю, а також для прискорення регенерації на уражені ділянки шкіри наносять пасту, приготовану з крохмалю з малою кількістю кип’яченої води.

8.Пролежні

Для обробки попрілостей шкіри і пролежнів у лежачих хворих використовують присипку з суміші крохмалю, тальку і окису цинку в приблизно рівних пропорціях. Цією ж присипкою можна користуватися для запобігання попрілостей у немовлят.

9.Розлад шлунку

Столову ложку крохмалю розчинити в 100 мл теплої кип’яченої води, під час розмішування додати 5 крапель йоду (5%). Рідина при контакті крохмалю з йодом набуває синього кольору. Приготовану порцію слід відразу випити залпом. У тому випадку, якщо після першого прийому (через кілька годин) ви не відчуєте полегшення, слід прийняти ще одну порцію ліків. Даний засіб підходить тільки для лікування дорослих.

10.Крохмаль в дієтичному харчуванні

При гастриті і виразковій хворобі пацієнтами прописують особливу щадну дієту, в тому числі і киселі, зварені з додаванням картопляного крохмалю. Завдяки цілющим властивостям даного продукту слизова шлунку не тільки відновлюється, а й захищається від шкідливого впливу медикаментів. Крім цього крохмаль сприяє якісному травленню, зменшенню вмісту небезпечного холестерину в крові і клітинах печінки, нормалізації обмінних процесів (активізації метаболізму) і зниження показників артеріального тиску.

11.Рожисте запалення

Від цієї недуги допомагають компреси з вати, просоченої розчином крохмалю.

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