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Які речі категорично не можна прати при 60 градусах – перелік

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Журналіст
Які речі категорично не можна прати при 60 градусах - перелік

Прання при температурі від 40 до 60 градусів є найбільш популярним серед господинь. Однак важливо знати, що деякі речі не можна прати при 60 градусах, адже вони можуть втратити свої властивості або навіть пошкодитися.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Які речі не можна прати при 60 градусах

Деякі види тканин просто не переносять високу температуру. Ось чотири види матеріалів, які не варто прати при 60 градусах:

Синтетика: така тканина втрачає форму і колір, незалежно від тривалості прання. Оптимальна температура для синтетики – 30-40 градусів.

Батист, бамбук, поплін: ці тканини, хоча й виглядають добре відразу після прання, починають швидше зношуватися при високій температурі. Оптимально прати їх при 40 градусах.

Шовк: шовкові вироби категорично не можна піддавати впливу високих температур. Найкраще прати при 30 градусах, щоб зберегти їх ніжність та еластичність.

Тюль, віскоза, мереживо, вовна: ці матеріали можуть розтягнутися або “сісти”.

Тому варто прати їх при температурі не вище 30 градусів і тривалістю прання не більше 50 хвилин.

Якщо ви сумніваєтеся, чи можна прати конкретну річ при 60 градусах, краще не ризикувати і обирати нижчий температурний режим.

Які речі категорично не можна прати при 60 градусах – перелік

Які речі категорично не можна прати при 60 градусах - перелік

Що можна прати при режимі 60 градусів

Є такі речі, для яких прання при високій температурі не є шкідливим.

Дитячий одяг з натуральних тканин: температура 60 градусів допоможе ефективно знищити бактерії, які можуть знаходитися на одязі, і тому є оптимальною для прання дитячих речей.

Джинси: їх також можна прати при 60 градусах, але це має бути максимальний поріг, інакше вони можуть “сісти”.

Щодо трусів, важливо звертати увагу на склад тканини. Синтетику краще прати при температурі 30-40 градусів, а ось натуральна бавовна витримує прання при 60 градусах (для білого навіть можливо прати при 90 градусах).

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Як прати постільну білизну при режимі 60 градусів та що робити з рушниками

Щоб з’ясувати, чи можна прати постільну білизну при 60 градусах, важливо розуміти, з якої саме тканини вона зроблена.

Льон та біла бавовна: витримують температури від 60 градусів і вище.

Звичайна бавовна, бязь, сатин, поплін: оптимально прати при температурі не вище 40 градусів.

Таким чином, перш ніж завантажити білизну в пральну машину, обов’язково перевірте етикетку на виробі та ознайомтеся зі складом тканини.

Щодо рушників, то білі рушники можна прати при температурі до 90 градусів, а для кольорових максимально допустимий поріг – 60 градусів.

Для бавовняних рушників краще підходить гаряче прання, тому температура 60 градусів їм не нашкодить.

Джерело: РБК-Україна

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