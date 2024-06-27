Прогноз погоди у липні: спека та мало опадів

Згідно з останніми прогнозами метеорологів, температура в Україні у липні може бути вищою за звичайну на 1,2−2 градуси. Тепло поступово збільшується, і вже з першого дня липня місцями в країні температура може сягнути до +36 градусів.

Погода в липні у Києві буде переважно сухою та сонячною. Передбачаються дев’ять ясних сонячних днів, п’ятнадцять з мінливою хмарністю без опадів, два дні з мінливою хмарністю та незначним дощем один з хмарною погодою та дощем і чотири хмарних дні без опадів.

Погода в липні у Харкові буде майже без опадів. Передбачаються сім ясних сонячних днів, дев’ятнадцять з мінливою хмарністю без опадів, один хмарний день з незначними опадами та три хмарних дні без опадів.

Погода в липні у Дніпрі буде переважно без опадів. Передбачаються десять ясних сонячних днів, сімнадцять з мінливою хмарністю без опадів, один день з мінливою хмарністю та один похмурий день з незначним дощем, два хмарних дні без опадів.

Погода в липні у Одесі буде з незначними опадами з мінливою хмарністю протягом одного дня. Також передбачаються дванадцять ясних сонячних днів, п’ятнадцять днів з мінливою хмарністю без опадів та три хмарних дні без опадів.

Погода в липні у Львові буде переважно без опадів. Передбачаються сім ясних сонячних днів, одинадцять днів з мінливою хмарністю без опадів, один з мінливою хмарністю та незначним дощем, сім хмарних з незначними опадами та п’ять хмарних без опадів.

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