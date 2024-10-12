В Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вихідні 12-13 жовтня. До чого готуватись українцям.

Упродовж наступних декількох днів в Україні помітно похолодає, в деяких областях очікуються заморозки. Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Укргідрометцентр.

За словами синоптиків, на вихідних, 12 і 13 жовтня, у Волинській, Рівненській та Львівській областях на поверхні ґрунту будуть заморозки 0…-3 градуси Цельсія. У зв’язку з цим оголошено перший рівень небезпеки.

В Україні очікується негода, у деяких регіонах прогнозують заморозки – прогноз погоди на вихідні

У неділю заморозки зможуть спостерігати також жителі Тернопільської та Івано-Франківської областей. Очікується 0…-3 градуси Цельсія, оголошено другий рівень небезпеки.

В інших областях на вихідних температура повітря теж помітно знизиться. Зокрема, 12 жовтня стовпчики термометрів прогріються до +12…+14 градусів Цельсія. У західних регіонах прогнозують помірні дощі. 13 жовтня температура впаде до +10…+12 градусів Цельсія, погода буде хмарна з проясненнями.

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