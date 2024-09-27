Доведеться дістати пуховики: вже на вихідних в Україні буде справжня осінь, але не скрізь

Вже на вихідних в Україні буде справжня осінь. Але осіння погода буде не скрізь. В деяких регіонах ще затримається літо.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко 27 вересня, передають «Новини України – НСН».

Вихідні в Україні продемонструють перші ознаки вже серйозної осінньої погоди, розвіявши міф про нескінченність бабиного літа. Щоправда, не скрізь, – написала Діденко

Де в Україні буде справжня осінь

28-го вересня у західних областях України атмосферний фронт зумовить дощі та зниження температури повітря до +18+22 градусів.

29-го вересня дощі наберуть міці та ймовірні навіть сильні опади.

А температура повітря змусить дістати теплу одежу включно із пуховиками та пальто, вже не кажу про шапки – передбачається у західних областях +12+15 градусів. А в ніч на понеділок у західній частині взагалі буде +4+9 градусів! – написала Діденко

А де ще затримається літо?

Проте решта території України 28-29 вересня все ще залишатиметься серед теплої та сухої погоди із температурою повітря +22+28 градусів.

У Києві завтра та в неділю буде без дощів. У суботу практично літо, до +27 градусів, щоправда, з рвучким вітром.

У неділю стане трохи свіжіше, +24 градуси.

Відчутніше зниження температури повітря в столиці ймовірне 2-го жовтня.

Хто куди найближчими вихідними і чим зайнятися – обирайте згідно прогнозу погоди. І хоча подекуди очікується сильне похолодання – радіємо, що всі дерева й кущі у листі, є травичка і квіти. І активно допомагаємо, донатимо за можливостями тим, хто робить можливим дивитися на прекрасні хмарки, осінню красу і милуватися чорнобривцями та зрілими хризантемами, – написала Діденко

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