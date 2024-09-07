Окупанти атакували Київ дронами – скільки повітряних цілей було збито

Вночі 7 вересня окупанти атакували Київ дронами. Падіння уламків безпілотників зафіксували в одному з районів міста.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, передають “Новини України – НСН”.

За даними ОВА, росіяни атакували столицю України ударними дронами Shahed з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони всі безпілотники вдалося знищити.

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Про кількість та тип дронів пообіцяли розповісти у звітах Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, у Печерському районі фрагменти безпілотників впали в чотирьох місцях, зокрема у дворі житлового будинку.

У локаціях падіння уламків дронів зайнялись пожежі. Рятувальники оперативно прибули на місця займань та ліквідували їх.

Повідомлень щодо руйнувань та поранень не надходило.

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