Деякі українці можуть втратити субсидію на послуги ЖКГ. Про кого йдеться і з чим це пов’язано.

Втрата субсидії може статися через матеріальне становище особи.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінсоцполітики.

Хто може залишитися без субсидії

Субсидію можуть втратити домогосподарства з простроченою заборгованістю за комунальні послуги.

Також субсидії позбавлять сім’ї, де є члени з боргами у Єдиному реєстрі виконавчих проваджень понад три місяці або дорослі безробітні члени, які не сплачували ЄСВ останні 90 днів.

Сім’ї з більше ніж одним житловим приміщенням, великою площею житла, новими або кількома транспортними засобами, а також значними банківськими депозитами чи державними облігаціями також втратять субсидії.

Деякі українці можуть втратити субсидію – хто більше не отримає виплати

Хто втратить субсидію

Субсидії на домогосподарство можуть позбавити, якщо:

існує прострочена більш ніж на 90 днів заборгованість за комунальні послуги, що перевищує 680 гривень;

існує борг у члена домогосподарства, зареєстрований у Єдиному реєстрі виконавчих проваджень понад три місяці;

в родині є дорослі безробітні члени сім’ї або ті, хто не сплачує ЄСВ протягом останніх 90 днів;

у сім’ї є більше одного житлового приміщення;

площа житла перевищує 130 квадратних метрів у багатоквартирному будинку або 230 квадратних метрів у приватному будинку;

є транспортний засіб, випущений менше ніж 5 років тому, або декілька транспортних засобів випущених менше ніж 15 років тому;

є банківський депозит на понад 100 тисяч гривень або державних облігацій на суму понад 100 тисяч гривень.

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