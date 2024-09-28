Календар свят на жовтень 2024 року: чи будуть додаткові вихідні

Календар свят на жовтень 2024 року має державні, професійні та міжнародні свята. Наступного місяця будемо святкувати День захисника і Захисниць України, День юриста та Всесвітній день Чорного моря.
Повідомляють Новини України – НСН.
У жовтні в Україні не передбачаються додаткові вихідні. Оскільки у країні діє воєнний стан і вони скасовані. Українці відпочиватимуть 8 днів і 23 – працюватимуть.
Календар свят на жовтень 2024 року: список
1 жовтня – День захисників і захисниць України (День захисника України), День українського козацтва, День ветерана, Всесвітній день геронтолога і Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день музики.
2 жовтня – День уролога, Міжнародний день ненасильства, Міжнародний день соціального педагога.
4 жовтня – Всесвітній день тварин, Всесвітній день посмішки.
5 жовтня – Всесвітній день учителя.
6 жовтня – День учителя в Україні (День працівників освіти), День територіальної оборони України (День ТРО).
7 жовтня – Міжнародний день лікаря, Всесвітній день архітектора.
8 жовтня – День юриста України.
9 жовтня – Всесвітній день пошти.
10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я, Всесвітній день зору, День працівників стандартизації та метрології.
12 жовтня – Всесвітній день хоспісів і паліативної допомоги, Всесвітній день боротьби з артритом.
13 жовтня – День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, День профспілок України, День художника.
15 жовтня – Всесвітній день сільської жінки, Міжнародний день білої тростини, Всесвітній день боротьби з раком грудей, Всесвітній день миття рук.
16 жовтня – Всесвітній день здорового харчування, Всесвітній день продовольства, Всесвітній день анестезіолога, День алерголога.
17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.
18 жовтня – Європейський день боротьби з торгівлею людьми.
19 жовтня – День працівників целюлозно-паперової промисловості.
20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози, День працівників харчової промисловості, Всесвітній день профілактики остеопорозу, Всесвітній день статистики, Міжнародний день авіадиспетчера, Міжнародний день кухаря і кулінара.
22 жовтня – Всесвітній день людей з вадами мовлення.
27 жовтня – День української писемності та мови, День автомобіліста.
28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників, Міжнародний день шкільних бібліотек, Міжнародний день анімації.
29 жовтня – Всесвітній день боротьби з інсультом.
31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря.
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