Календар свят на жовтень 2024 року: чи будуть додаткові вихідні

Календар свят на жовтень 2024 року має державні, професійні та міжнародні свята. Наступного місяця будемо святкувати День захисника і Захисниць України, День юриста та Всесвітній день Чорного моря.

Повідомляють Новини України – НСН.

У жовтні в Україні не передбачаються додаткові вихідні. Оскільки у країні діє воєнний стан і вони скасовані. Українці відпочиватимуть 8 днів і 23 – працюватимуть.

Календар свят на жовтень 2024 року: список

1 жовтня – День захисників і захисниць України (День захисника України), День українського козацтва, День ветерана, Всесвітній день геронтолога і Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день музики.

2 жовтня – День уролога, Міжнародний день ненасильства, Міжнародний день соціального педагога.

4 жовтня – Всесвітній день тварин, Всесвітній день посмішки.

5 жовтня – Всесвітній день учителя.

6 жовтня – День учителя в Україні (День працівників освіти), День територіальної оборони України (День ТРО).

7 жовтня – Міжнародний день лікаря, Всесвітній день архітектора.

8 жовтня – День юриста України.

9 жовтня – Всесвітній день пошти.

10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я, Всесвітній день зору, День працівників стандартизації та метрології.

12 жовтня – Всесвітній день хоспісів і паліативної допомоги, Всесвітній день боротьби з артритом.

13 жовтня – День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, День профспілок України, День художника.

15 жовтня – Всесвітній день сільської жінки, Міжнародний день білої тростини, Всесвітній день боротьби з раком грудей, Всесвітній день миття рук.

16 жовтня – Всесвітній день здорового харчування, Всесвітній день продовольства, Всесвітній день анестезіолога, День алерголога.

17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.

18 жовтня – Європейський день боротьби з торгівлею людьми.

19 жовтня – День працівників целюлозно-паперової промисловості.

20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози, День працівників харчової промисловості, Всесвітній день профілактики остеопорозу, Всесвітній день статистики, Міжнародний день авіадиспетчера, Міжнародний день кухаря і кулінара.

22 жовтня – Всесвітній день людей з вадами мовлення.

27 жовтня – День української писемності та мови, День автомобіліста.

28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників, Міжнародний день шкільних бібліотек, Міжнародний день анімації.

29 жовтня – Всесвітній день боротьби з інсультом.

31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря.

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