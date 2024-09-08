Окупанти вдарили по Сумах: двоє загиблих, а серед поранених діти (фото)

Окупанти вдарили по Сумах цієї ночі. Є загиблі і поранені.
В ніч на 8 вересня російські окупанти нанесли удар по місту Суми, внаслідок чого загинуло дві людини. Про це інформує начальник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко, передають «Новини України – НСН».
Ворог завдав удару по місту. На жаль, двоє загиблих, є поранені. Попередньо є зруйновані та пошкоджені будинки, автомобілі, – написав Дрозденко
В обласній військовій адміністрації зазначили, що нічний удар окупанти завдали з авіації.
Внаслідок авіаудару двоє людей загинуло, ще чотири людини поранено, в тому числі двоє дітей. Пошкоджено приватні будинки, автомобілі. Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби. Пораненим надається необхідна медична допомога, – йдеться у дописі
Окупанти вдарили по Сумах: фото
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