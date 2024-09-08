Через відео про підрив Каховської ГЕС: у росії заочно засудили блогера до 8 років колонії

У росії заочно засудили блогера Олександра Шпака до 8 років колонії Через відео про підрив Каховської ГЕС. Вирок виніс суд Москви.

Повідомляють Новини України – НСН.

Приводом затримання блогера стало опубліковане в Інстаграмі відео підриву Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. У ньому він заявив, що винними у підриві, на його думку, є військові армії рф.

«Вони планували це і зробили якраз перед контрнаступом України. Екологічна катастрофа, яку завдано Україні, — вона величезна. Після закінчення війни все, звичайно, буде відновлено в найкоротший термін. Ну, а для рашистів це ще й величезні репарації, які ляжуть на плечі не просто сьогоднішніх поколінь, а ще й наступних», сказав Олександра Шпак.

Через відео про підрив Каховської ГЕС: відео

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Кримінальну справу проти нього порушили через 18 липня 2023 року. 45-річному блогеру 5 разів виписували штрафи за адміністративною статтею про дискредитацію армії.

Олександр Шпак під час життя в Росії був гостем ток-шоу на федеральних каналах, де розповідав про свої пластичні операції та татуювання. Він поїхав із Росії до Туреччини 2020 року.

Зараз він живе у США. Олександр Шпак критикує на своїх сторінках війну Росії в Україну, а також викладає кадри з наслідками бойових дій.

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