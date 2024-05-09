«Пиріг білий Іллі»: в Україні з’явився новий вид хліба за козацьким рецептом

В Україні з’явився новий вид хліба. Його у квітні презентували на Чернігівщині. Виріб називається «Пиріг білий Іллі». По суті він є паскою, спеченою за старовинним козацьким рецептом.

Про це повідомляє сайт «новини України – НСН» з посиланням на місцеве видання «Північна Брама».

Новий вид здобного білого хліба пече Чернігівський хлібокомбінат №2. Його назву запропонував місцевий історик та екскурсовод Ервік Міден

Випічку створили пекарі спільно з вищезгаданим екскурсоводом. Тому в день її презентації створили подвійний захід – історичну екскурсію й дегустацію пасок.

Новий вид білого здобного хліба «Пиріг білий Іллі» по суті, це паска. Вона спечена по старовинному рецепту, який походить із козацької доби. Інформації про цей рецепт знайшли у роботах чернігівських істориків.

«Рецепти, якими в ті часи користувалося козацтво. Що вони їли? (козаки – авт.) Одним з розділів була пасха. Ми захотіли відтворити смак нашої давньої паски», – розповіла Ольга Заїка

А найменування цій пасці дали «Пиріг білий Іллі», оскільки така назва вживається у згадці про перший в світі здобний Великодній хліб. Історики припускають, що це свідчення збереглося з XIV cтоліття.

«Саме в Чернігові було згадано про одну з перших пасочок на території колишньої Русі», – розповів Ервік Міден

Ця згадка міститься у написі на стіні Спасо-Преображенського собору у Чернігові. Його зроблено зі скороченнями, тому для більшості людей він незрозумілий. Його розшифрував київський історик Тимур Бобровський.

«Згідно його (Тимура Бобровського – авт. ) позиції там написано «Місця апреля у 23-й день, обедал Илья поп на святого Юрья у себе вдома на клитищи. Ел пироги…» Це є свідченням, що у нас їли паски».

Презентацію та дегустацію нового здобного хліба провели перед Страсним тижнем. Того дня для дітей влаштували веселий конкурс з пошуку яєць. Той, хто назбирав їх найбільшу кількість, отримав зеленого зайця.

На Чернігівщині презентували новий вид хліба

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