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«Пиріг білий Іллі»: в Україні з’явився новий вид хліба за козацьким рецептом

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Журналіст
«Пиріг білий Іллі»: на Чернігівщині презентували новий вид здобного хліба

В Україні з’явився новий вид хліба. Його у квітні презентували на Чернігівщині. Виріб називається «Пиріг білий Іллі». По суті він є паскою, спеченою за старовинним козацьким рецептом.

Про це повідомляє сайт «новини України – НСН» з посиланням на місцеве видання «Північна Брама».

Новий вид здобного білого хліба пече Чернігівський хлібокомбінат №2. Його назву запропонував місцевий історик та екскурсовод Ервік Міден

Випічку створили пекарі спільно з вищезгаданим екскурсоводом. Тому в день її презентації створили подвійний захід – історичну екскурсію й дегустацію пасок.

на Чернігівщині презентували новий вид здобного хліба

Новий вид білого здобного хліба «Пиріг білий Іллі» по суті, це паска. Вона спечена по старовинному рецепту, який походить із козацької доби. Інформації про цей рецепт знайшли у роботах чернігівських істориків.

«Рецепти, якими в ті часи користувалося козацтво. Що вони їли? (козаки – авт.) Одним з розділів була пасха. Ми захотіли відтворити смак нашої давньої паски», – розповіла Ольга Заїка

А найменування цій пасці дали «Пиріг білий Іллі», оскільки така назва вживається у згадці про перший в світі здобний Великодній хліб. Історики припускають, що це свідчення збереглося з XIV cтоліття.

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«Саме в Чернігові було згадано про одну з перших пасочок на території колишньої Русі», – розповів Ервік Міден

Ця згадка міститься у написі на стіні Спасо-Преображенського собору у Чернігові. Його зроблено зі скороченнями, тому для більшості людей він незрозумілий. Його розшифрував київський історик Тимур Бобровський.

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«Згідно його (Тимура Бобровського – авт. ) позиції там написано «Місця апреля у 23-й день, обедал Илья поп на святого Юрья у себе вдома на клитищи. Ел пироги…» Це є свідченням, що у нас їли паски».

Презентацію та дегустацію нового здобного хліба провели перед Страсним тижнем. Того дня для дітей влаштували веселий конкурс з пошуку яєць. Той, хто назбирав їх найбільшу кількість, отримав зеленого зайця.

На Чернігівщині презентували новий вид хліба

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