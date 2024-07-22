З України жінка хотіла вивезти два церковні стародруки XVII-XVIII століть. Їх направили на експертизу.
Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Держприкордонслужбу.
Два церковних стародруки виявили на пункті пропуску «Краківець» у сумці українки 1976 року народження. Жінка хотіла вивезти їх до Польщі. У неї вилучили старовинні книги. Їх направили на експертизу, де встановлять їх історичну цінність.
З України жінка хотіла вивезти два церковні стародруки: фото
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