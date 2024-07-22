Батьки в цей час відпочивали: 4-річний хлопчик випав з вікна п’ятого поверху в Чернігові

4-річний хлопчик випав з вікна п’ятого поверху в Чернігові. Він сперся на москітну сітку, і вона не витримала.

Про подію повідомляє поліція Чернігівської області, передають «Новини України – НСН».

4-річний хлопчик випав з вікна

Поліція Чернігівщини встановлює обставини падіння 4-річної дитини з вікна п’ятого поверху

Співробітники Чернігівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом травмування хлопчика 2020 року народження внаслідок падіння з вікна багатоповерхівки. Малюка госпіталізовано до дитячої обласної лікарні.

Інцидент трапився 21 липня близько 10-ї години ранку в Чернігові. За викликом на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Чернігівського райуправління поліції, ювенальний поліцейський та патрульна поліція.

Попередньо правоохоронці встановили, що 4-річний хлопчик сперся на москітну сітку на відчиненому вікні та випав з п’ятого поверху. Батьки малюка в цей час відпочивали.

Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

Поліцейські під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Наразі триває з’ясування обставин події.

Поліцейські вкотре закликають батьків неухильно дотримуватись правил безпеки у побуті та обмежити доступ малолітнім дітям до відчинених вікон, балконів, в тому числі облаштованих москітними сітками, які створюють хибну уяву захисту.

Пам’ятайте, що від падіння дитину вбережуть грати або щільно закриті вікна. Простір біля підвіконня має бути вільним від меблів: інакше дитина зможе залізти на них і дістатися вікна. В жодному разі не залишайте дитину без нагляду. Бережіть дітей та дбайте про їх безпеку, – йдеться у повідомленні

Ще новини України: Не помітив сина: 1,5-річний хлопчик загинув під колесами автівки батька на Сумщині