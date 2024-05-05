Неправильне зберігання хліба вдома може призвести до його швидкого черствіння або появи плісняви. Професійні пекарі розповіли, як найкраще зберігати хліб
Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Express.co.uk.
За словами пекарів, найкращий спосіб збереження хліба – заморозити його.
Як найкраще зберігати хліб – поради від пекарів
Перед заморозкою можна класти вощений папір між скибочками хліба. Так легше буде виймати потрібну кількість.
Найкраще розморозити цілу заморожену буханку можна в холодильнику на ніч. Якщо хліб залишити на столі для розморожування, є ймовірність, що він розмокне.
Крім того, заморожений хліб можна випікати прямо з морозильної камери в духовці при 160 градусах протягом 25-30 хвилин.
Також можна вийняти хліб із поліетиленового пакета та покласти його в папір.
А от зберігання хліба в пластику може сприяти розвитку цвілі.
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