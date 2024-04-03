Однією із головних причин набору зайвої ваги є пізня вечеря. Але дотримуватися популярної поради не йсти після 18.00 може не кожна людина через активний ритм життя. Дієтолог порадила, о котрій годині найкраще вечеряти, аби не нашкодити фігурі?

Відповідь на це питання дає дієтолог Світлани Фус в Instagram, інформує НСН.

О котрій годині найкраще вечеряти

⁣”Думаю, ви вже не раз чули рекомендацію, що вечеряти потрібно за 3-4 години до сну. Але чому саме такий інтервал часу? Це пов’язано з гормональною системою нашого організму, роботою травної системи. У вечірній час у нас повинні активізуватися ⁣”нічні гормони⁣”: мелатонін і соматотропний гормон, які запускають використання організмом запасів жиру на енергетичні потреби⁣”, – пояснює дієтолог

Світалан Фус наголошує, що злагоджена робота цих гормонів можлива лише за умови дотримання режиму харчування і режиму сну.

О котрій годині найкраще вечеряти, щоб не набрати зайвої ваги

⁣”Спати ми повинні лягати в той же день, коли і прокинулися. Тобто оптимальний час для сну 23:00. ⁣⁣Згідно циркадних ритмів, підшлункова залоза повинна знижувати свою активність не пізніше 21:00. Рівень інсуліну, який виділився на останній прийом їжі повинен плавно знизитися і нормалізувати кількість глюкози в крові⁣”, – каже лікар.

За словами дієтолога, на перетравлення вечері необхідно близько 3-4 години, залежно від того, які продукти ви вибрали. Відповідно, щоб лягти спати о 23:00, треба повечеряти не пізніше 20:00. Це стосується всіх: і тих, хто худне, і просто тих, хто хоче бути здоровими.

Які продукти найкраще вибирати на вечерю

⁣”А ось тут вже все дуже індивідуально, потрібно самостійно простежити за реакцією організму і підібрати свій варіант. На що потрібно звернути увагу: вечеря повинна давати ситість і комфорт шлунково-кишкового тракту, але не набряклість і ⁣”плюс⁣” на вагах вранці⁣”, – каже Фус.⁣⁣⠀

Лікар радить на вечерю вживати білок з овочами. Байкраще підійде білок, що легко засвоюється – рибу, м’ясо птиці, яйця.

⁣”Якщо після вживання сирих овочів на вечерю відчуваєте дискомфорт в шлунку або кишківнику і з’являється відчуття голоду, овочі краще використовувати приготовані на пару або тушковані/запечені. Обов’язково додавайте і жири⁣”, – наголошує лікар.⁣⁣⠀

Для ситості можна додати також кашу або цілозерновий хліб – близько 50 г. Дієтолог радить вибирати крупи з низьким глікемічним індексом: гречка, кіноа.

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