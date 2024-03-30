Що покласти у Великодній кошик – поради

Щороку українські господині задумуються, що покласти у Великодній кошик для його освячення. Цей рік не стане винятком.

Про це йдеться на сайті «РБК-Україна».

Великдень для багатьох українців особливе свято. До нього роблять прибирання в оселях, фарбують яйця, печуть паски й готують інші страви. А на Великдень люди цілими родинами ходять освячувати Великодні кошики до храмів.

За словами ігумена Михайлівського Золотоверхого монастиря Михаїла, освячення великоднього кошика має символічне значення.

«Освячуються саме ті продукти, які були заборонені до вживання у Великий піст. Це – пасхальні й весільні хліби, які мають особливий смак, продукти сирного, молочного походження, яйця та м’ясо», говорить священник

Що покласти у Великодній кошик

З давніх-давен, кожен продукт, який потрібно покласти у кошик на Великдень, також має певний символізм:

паска (та інші хлібні продукти) – символ Воскресіння та духовної поживи

– символ Воскресіння та духовної поживи яйця (крашанки) – символ Всесвіту, духовної повноти, достатку, руху, цілісності, нового життя й відродження

– символ Всесвіту, духовної повноти, достатку, руху, цілісності, нового життя й відродження молочні продукти (масло, сир тощо) – символ зв’язку людей та Ісуса Христа

сирні продукти – символ щедрості Бога до людства

м’ясні продукти (сало, шинка, ковбаса і т.ін.) – символ прощення й душевної радості

сіль – символ тієї гіркоти, яку має пізнати кожен християнин, очищаючись від гріхів, оберіг від злих очей

гіркий хрін – символ сили та здоров’я

До великоднього кошика обов’язково додають також щонайменше одну освячену свічку. Вона є символом життєдайного світла воскреслого Ісуса Христа та Божої благодаті.

У деяких населених пунктах України поширеною є традиція освячувати на Великдень також воду й спиртні напої (особливо вино). Їх церква класти до кошика категорично не забороняє, проте алкоголь закликає споживати помірно.

А ось алкоголь до великоднього кошика класти не слід, а воду найбільш правильно освячувати на Водохреще.

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