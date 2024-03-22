Коли Великдень 2024: дата і традиції

Великдень – це найважливіше у християнському свято. Цього дня християни згадують воскресіння Ісуса Христа через 3 дні після його страти на хресті.

Про це йдеться на сайті «Уніан».

Щороку дата Великодня обчислюється за місячним календарем і щороку змінюється. Однак Великдень завжди випадає на неділю – саме цього дня тижня, згідно з Біблією, воскрес Христос.

У 2024 році православні християни будуть відзначати Великдень 5 травня, а католики – 31 березня.

У православних християн перед Великоднем триває Великий піст з 18 березня по 4 травня. Протягом усього посту заборонено їсти м’ясо, молочні продукти та яйця, а останній тиждень посту (29 квітня – 4 травня) називається Страсною Седмицею і є найсуворішим.

Українські великодні традиції існує багато століть. Великдень – одне з улюблених свят українців, яке відзначають люди різного віку.

Готуватися до урочистостей починають заздалегідь. Перед Великоднем українці займаються генеральним прибиранням у будинку. Миють вікна та стирають постільну білизну, ріжуть свійську птицю та худобу на м’ясо. Традиційно до свята готують м’ясні страви та яйця-крашанки, але під час посту їх не їдять. На десерт випікають паски здобні.

У день Воскресіння віруючі відвідують храм, де освячують продукти для святкової вечері. За столом збираються всією сім’єю, пригощаючи один одного пасками та крашанками.

Великдень 2024: традиції

Протягом усіх пасхальних свят, від Великодня до Трійці українці вітаються зі словами: “Христос Воскрес!” – “Воістину Воскрес!”.

Заборони на Великдень такі ж, як і на будь-яке інше велике церковне свято. У Воскресіння Христове не можна:

займатися важкою фізичною працею;

лаятися, ображати інших людей, заздрити і бажати зла;

засуджувати людей за спиною і розкривати їхні таємниці;

займатися ворожінням, ритуалами і обрядами;

викидати освячені продукти у відро для сміття;

відмовляти в допомозі.

В перший тиждень після Великодня священнослужителі не рекомендують одружуватися і вінчатися.

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