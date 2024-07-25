Герой мему «Побацим-побацим» служить у ЗСУ: побратими розповіли про нього

Про це розповіли на сторінці бригади у «Фейсбук», передають Новини України – НСН.

Мем «Побацим-побацим», героєм якого є Іван з Тернополя народився 10 років тому, коли його затримали силовики.

«Після спроби президента-утікача януковича схилити державу на російський курс, він взяв участь у Революції Гідності. На той час усвідомив, що курс один – він цивілізований. Європейський. Як каже Іван, силовики, які намагалися витиснути майданівців з площі, мали тісні зв’язки по Україні. Про участь хлопця знали у районному відділку тернопільської – на той час – міліції. Як вернувся додому, силовики чекали слушної миті його затримати. Коли така трапилася – викликали на допит. Власне, саме там і народився відомий мем», розповідає військовий.

Герой мему «Побацим-побацим» служить у ЗСУ

Працівники били тебе в міліції?

Побацим…

Я тобі питання задав.

Били!

Коли?

Коли?!

Ага

Так. Побацим коли…

Коли?

Коли. Побацим-побацим коли…

У 2014 році Іван закінчив школу. У 18 років пішов воювати. Брав участь в обороні держави, у 2016-2019 роках. Початок повномасштабної війни зустрів у Польщі. Але у травні 2022 вернувся, аби знову вступити на службу. На полігоні вивчив нову систему і тепер у лавах 33 ОМБр вправно нею знищує росіян.

«Побратими у батареї досі піджартовують і запитують, коли там вже перемога. З усмішкою відповідає: «Побацим-побацим», – але знову й знову наводить систему та робить постріл. Аби повернути тимчасово втрачене і здобути бажану – перемогу!», додали на сторінці бригади.

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