У нього вже є невдалий досвід «просто перестать стрелять»: Орбан про свою пропозицію Зеленському

Коментуючи свою пропозицію Зеленському про припинення вогню, угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що український президент був у від неї не в захваті.

Володимиру Зеленському не дуже сподобалася пропозиція про припинення вогню, у нього виникли деякі сумніви, — сказав угорський прем’єр Віктор Орбан в інтерв’ю Die Weltwoche після зустрічі з українським президентом, передають «Новини України – НСН».

Орбан зауважив, що хотів насамперед дізнатися думку президента України з приводу того, аби припинити вогонь хоча б обмежено. Хоча б на три-чотири тижні.

І розповів, як відреагував Зеленський.

Він сказав, що Зеленський “із сумнівом” поставився до пропозиції спочатку оголосити перемир’я, а вже потім спробувати розпочати мирні переговори.

У Зеленського в минулому був невдалий досвід із припиненням вогню, яке, на його думку, йшло не на користь Україні. Тому він зрозумів мою позицію, він пояснив свої межі можливого, і ми подивимося, як нам це продовжити, — заявив Орбан Він сказав, що в нього є сумніви, що йому це не дуже подобається. Він сказав: давайте поміркуємо, подумаємо над цим. У нього поганий досвід із попередніми перемир’ями: вони в його інтерпретації не принесли нічого доброго Україні, – додав угорський прем’єр

Прем’єр Угорщини відвідав Україну вперше з 2015 року, ставши останнім лідером Євросоюзу, який приїхав до Києва. Під час візиту він запропонував українському лідеру подумати над встановленням режиму припинення вогню, щоб посприяти початку мирного діалогу.

Президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію, яка є чіткою, зрозумілою і відомою. Україна справді хоче миру, і в нас є для цього інструмент — провели перший саміт миру і готуємося до другого, — прокоментував переговори перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

Навіщо Віктор Орбан приїжджав до Києва – аналіз ISW

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використав свій неоголошений візит до Києва 2 липня, щоб показати себе миротворцем після того, як Угорщина приступила до головування в Раді Європейського союзу, але зусилля Орбана навряд чи приведуть до міцного миру в Україні, заявляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

ISW продовжує вважати малоймовірним те, що припинення вогню в Україні на нинішніх лініях зможе стримувати подальшу російську агресію. Натомість воно лише дасть Росії критичний час для відновлення своїх сил і підготовки до майбутньої агресії проти України, – йдеться у звіті, оприлюдненому в ніч на 3 липня

Аналітики наголосили, що Кремль веде посилену інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб підштовхнути Україну до переговорів з Росією на російських умовах, і будь-які російські, західні чи інші спроби залучити Україну до передчасних переговорів із Росією лише послаблять Україну і сприятимуть подальшій російській агресії всередині й за межами України.

Заяви Орбана щодо припинення вогню можуть підкріпити наміри Кремля, який прагне встановити бажану для Росії оперативну паузу або переконати міжнародних партнерів Києва залишити Україну, кажуть в ISW.

Ще Новини України і світу: Шантажист Орбан висунув вимоги – щодо вступу України до ЄС