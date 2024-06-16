У Швейцарії завершився саміт миру, який тривав тут 15 і 16 червня. Зеленський вже анонсував наступну таку зустріч і підбив підсумки.

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Завершився саміт миру – головне

Підписали спільне комьюніке

У Глобальному саміті миру, ініційованому Україною, взяли участь понад 100 країн.

За підсумками зустрічі країни підписали спільне ком’юніке – усього 80 країн та 4 організації. У документі серед основного: ядерна безпека, обмін військовополоненими, повернення викрадених Росією українських дітей. Відомо, що деякі з держав відмовилися його підписувати. Серед них Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Об’єднані Арабські Емірати.

Росію не кликали, а Китай відмовився

Росія не була запрошена на зустріч, оскільки продовжує агресію проти України. Китай відмовився брати учать у зустрічі попри неодноразові заклики направили своїх представників. Пекін за підтримки Бразилії просуває серед країн світу власне бачення мирного процесу щодо України.

Як сказав за підсумками саміту миру президент України Володимир Зеленський, Київ буде готовий почути ідеї Китаю та Бразилії, якщо вони доєднаються до тих принципів, які об’єднали країни на саміті миру.

Зеленський заявив, що хотів би, аби Китай став справжнім другом для України. Раніше обидві держави були партнерами, однак ситуація кардинально змінилася після того, як Володимир Путін розпочав блокаду Чорного моря. За його словами, українці хотіли б, щоб Китай поважав територіальну цілісність та суверенітет нашої держави. Окремо Зеленський закликав Бразилію приєднатися до мирної ініціативи.

Як тільки і Бразилія, і Китай доєднаються до тих принципів, які нас сьогодні об’єднали, ми будемо раді чути їх думки, навіть якщо вони не співпадають із більшістю світу. Це нормально – об’єднувати зусилля для закінчення війни, – додав очільник держави

Тим часом Швейцарія заявила, що обговорить з Росією, Китаєм та іншими країнами, яких не було на саміті миру, підсумки зустрічі понад 100 країн та міжнародних організацій.

У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції, – сказав міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, відмовившись більш конкретно розповісти, про що саме говоритимуть з Москвою

Також, за словами швейцарського міністра, планується детальне обговорення результатів саміту миру з тими країнами, “у чиї двері постукали, а вони не прийшли”. Зокрема, йдеться про Китай.

Зараз ми проведемо з цими країнами глибоке обговорення і обговоримо, як цей шлях або куди цей шлях може нас привести. Існують різні думки та ідеї щодо того, як можна продовжувати цей шлях, шлях до миру. І ці різні ідеї необхідно об’єднати, щоб знайти спільний шлях вперед, – пояснив Кассіс

Мир потрібен усім – Зеленський

Зібрання представників такої кількості поважних країн, організацій і релігійних лідерів на Глобальному саміті миру свідчить про те, що мир потрібен усім. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції за підсумками Саміту у Швейцарії.

Незалежність, територіальну цілісність і суверенітет визнали абсолютно всі учасники Cаміту. Більшість світу. Це дає потужну підтримку для України. Це один з успіхів цього Саміту, – наголосив глава держави

Володимир Зеленський зазначив, що примусити Росію до миру можна двома шляхами. Перший – дипломатичний, другий – міцна оборона й потужна армія.

Найголовніший успіх для нас – це, безумовно, закінчення війни. Це не успіх, це єдина можливість існування в цьому світі, єдина справедлива можливість життя. І ми будемо робити все, щоб закінчити війну. Сьогодні тільки перший крок, але такий потужний, – зауважив президент

Він зазначив, що далі дипломатична робота продовжиться на рівні радників із питань національної безпеки. Вони розроблятимуть покроковий план щодо трьох пунктів, які містить Спільне комюніке про основи миру: продовольча безпека, ядерна та енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих українців.

Безумовно, ми – частина Європи і географічно, і ментально. Але дуже важливо, щоб усі ці зустрічі були на різних континентах, на територіях країн, які, може, не об’єднані з нами кордонами, але які точно об’єднані з нами цінностями. І це дуже важливо. І тому будуть ці зустрічі і в Африці, і в Латинській Америці, у Європі, в Азії. Ми спрямовуємо зараз свої зусилля саме на це. Після цього буде план – спільний план, – підсумував Володимир Зеленський

Анонс другого саміту миру

Наступний, другий Саміт миру відбудеться через місяці, а не роки, запевнив Володимир Зеленський.

Робота над проведенням другого Саміту миру триває, і він буде через місяці, а не роки. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками другого пленарного засідання учасників саміту в неділю, 16 червня.

Ми у стані війни. Ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко. Підготовка до того дня займе місяці, не роки. І коли план буде готовий, а кожен крок пропрацьований, тоді відкриється шлях до проведення другого Саміту мири, а отже, й до завершення війни, а також до справедливого та тривалого миру, – сказав глава держави

За словами Зеленського, вже є країни, які готові його прийняти, переговори з ними розпочато. Скоріш за все другий Саміт відбудеться в ОАЄ, або у Саудівській Аравії.

Представники Росії можуть бути присутніми на другому саміті миру. Присутність свідчатиме про те, що Кремль бажає миру в Україні. За словами Зеленського, Москва вже завтра може розпочати мирні переговори з Києвом. Але для цього необхідно, аби російські окупаційні війська вийшли з українських територій.

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Ігнаціо Касіс зазначив, що важливо розуміти, що на другому саміті Україна має намір зафіксувати реальне закінчення війни, ведучи переговори з рф.

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