Глобальний саміт миру, в якому беруть участь 92 країни та 8 міжнародних організацій, розпочинає роботу у Швейцарії. Що відомо.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на FREEДОМ.

На захід уже прибули президент України Володимир Зеленський та президент Швейцарії Віола Амгерд. Вони провели спільну зустріч.

У Швейцарії стартував Глобальний саміт миру – що відомо (відео)

Також відомо, що до Бюргенштока прибула віце-президентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс.

Загалом у Глобальному саміті миру візьмуть участь 100 делегацій. 57 країн представлені на рівні глав держав та урядів.

Зазначається, що конференцію відвідають президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, глава уряду Канади Джастін Трюдо.

Буквально в останній момент про свою участь оголосив президент Аргентини Хав’єр Мілей. США представляє віце-президентка Камала Гарріс.

Делегації ще 29-ти країн очолюватимуть міністри, зокрема Угорщину, Італію, Туреччину, Саудівську Аравію та Мексику. У саміті візьме участь також представник від Ватикану. Ще шість країн будуть представлені на рівні радників, в тому числі Індія та Бразилія.

«Сьогодні на Саміті представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації – і географічно великі, і менші, – кожен політичний полюс нашого з вами світу: Латинська Америка, Близький Схід та Азія, Африка, Європа, Тихоокеанський регіон, Австралія, Північна Америка – усі. Погляд, ідеї та лідерство кожного народу для нас однаково важливі. І все, про що буде домовлено сьогодні на Саміті, стане частиною такого потрібного всім нам миротворчого процесу. Вірю, що ми побачимо тут, на Саміті, як твориться історія», — сказано у першій публікації Володимира Зеленського із Швейцарії.

Ще новини України і світу: Саміт НАТО у Вашінгтоні – чого очікувати Україні розповів Столтенберг