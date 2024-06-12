9-11 липня відбудеться саміт НАТО у Вашингтоні, під час якого лідери Альянсу обговорюватимуть допомогу Україні. Однією з тем стане координація постачання зброї.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

“Я очікую, що союзники узгодять всеосяжний пакет заходів для України. Ця угода про те, що НАТО відіграватиме провідну роль у наданні та координації військової підтримки, допомоги у забезпеченні безпеки та навчання для України”, – зазначив Столтенберг.

За словами генсека, таким чином союзники по НАТО матимуть можливість допомогти Україні створити “сили майбутнього” і забезпечити оперативну сумісність, що наблизить країну до членства в Альянсі.

Столтенберг уточнив, що в такому разі роль НАТО полягатиме як у задоволенні потреб України для захисту від російської агресії, так і в допомозі в євроатлантичній інтеграції.

Саміт НАТО у Вашінгтоні – чого очікувати Україні розповів Столтенберг

Також генсек НАТО додав, що очікує від союзників по Альянсу погодження довгострокових фінансових зобов’язань.

При цьому, як додав Столтенберг, країни-члени під час саміту мають домовитися про “сильне формулювання” щодо майбутнього вступу України до НАТО.

“Не мені вдаватися в деталі точного формулювання, але я очікую, що це формулювання буде ще чіткішим у нашому зобов’язанні, що Україна стане членом Альянсу”, – розповів Столтенберг.

Він наголосив, що очікує і важливих заяв союзників щодо постачання великої кількості зброї, снарядів для ППО та артилерії, щоб Україна змогла відбитися від вторгнення росіян.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Як відомо, цього року у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО. Як заявляв держсекретар США Ентоні Блінкен, захід буде сфокусований на розробці “дорожньої карти” вступу України до Альянсу.

При цьому віце-прем’єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, що Київ очікує від союзників стратегічнх рішень щодо протиповітряної оборони.

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