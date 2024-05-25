Вступ України до НАТО: США анонсували важливе оголошення на саміті у Вашингтоні

Вступ України до НАТО: США анонсували важливе оголошення, яке буде зробленео на саміті у Вашингтоні. Воно стосуватиметься шляху України до альянсу.

Заяву про таке оголошення зробив речник Держдепу Міллер, передають Новини України – НСН.

Міллер зауважив, що для українського уряду визначать вимоги, потрібні для вступу в Альянс. Україні потрібно чітко розуміти, за яких умов вона вступить до НАТО.

Потрібно чітко розуміти, як виглядає шлях для українців. Для українського уряду має бути зрозуміло, чого потрібно досягти. І ми продовжимо над цим працювати. Звичайно, ми матимемо оголошення щодо цього, коли дійдемо до самого Вашингтонського саміту, – сказав Міллер

Він зауважив, що до саміту залишаються ще кілька тижнів та відмовився прогнозувати, що саме глави держав-членів оголосять на цій зустрічі. Представник Держдепу також нагадав, що НАТО приймає рішення шляхом спільного схвалення, тож всі 32 країни мають відіграти певну роль.

Від імені Сполучених Штатів я скажу, що ми дуже чітко заявили, що майбутнє України – в НАТО, інші країни-члени НАТО також дуже чітко дали зрозуміти, що майбутнє України – в НАТО. І те, що держсекретар хотів сказати українцям, коли він був у Києві — ми дійсно бачимо міст звідси туди. Ми вважаємо, що цей міст має бути добре освітлений, – заявив Метью Міллер

Нагадаємо, саміт НАТО має відбутися у липні 2024 року.

Вступ України до НАТО: що було раніше

Раніше Володимир Зеленський заявив, що хотів би побачити практичних рішень від цієї зустрічі. Зокрема президент України сказав, що дуже хотів би, щоб наша держава отримала запрошення до НАТО, адже це була б “дуже серйозна карта в руках України до кінця війни”.

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