Вразливі категорії населення можуть отримати медичну допомогу у Харкові. Також видаватимуться медикаменти та засоби гігієни.

Карітас-Спес у Харкові розпочинає медичний проект “MEDU”. Деякі українці зможуть отримати медичну допомогу, медикаменти та засоби гігієни.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Карітас-Спес у Харкові.

Деякі категорії українців можуть отримати медичну допомогу у Харкові – кому і куди звертатися

Про допомогу

Мета проекту полягає у наданні кваліфікованої медичної допомоги лікарем терапевтом та хірургом, медикаментів та засобів гігієни протягом 5 місяців.

Допомогу зможуть отримати:

інваділи 1 і 2 груп

літні люди 85+

діти з інвалідністю

люди з онкологією

лежачі хворі

одинокі люди похилого віку 75+

Куди звертатися?

Якщо ви підпадаєте під критерії проекту і бажаєте, щоб до вас додому приїхав лікар, з приводу консультації звертайтеся за номером телефону: 0972351036 (з 10.00 до 15.00). Виїзд тільки по місту. Засоби гігієни та ліки видаються по призначенню лікаря, який до вас приїде.

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