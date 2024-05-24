24 травня в Україні оголосили штормове попередження. Стало відомо, скільки триватиме негода і які області зачепить

Сьогодні, 24 травня, очікується штормове попередження. Негода триватиме до кінця доби в більшості областей України

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на ДСНС України.

Шторомве попередження прогнозують в Укргідрометцентрі. “Найближчим часом і до кінця доби в більшості західних, центральних, південних та Житомирській областях очікуються грози”, – пишуть у службі.

Також очікуються шквали 15-20 м/с, що є I рівнем небезпеки.

В Україні оголошено штормове попередження – які області зачепить негода

Правила поведінки під час грози

якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері;

найкраще ховатись у автомобілі або в будинку із громовідводом. Автомобіль ні в якому разі не можна паркувати під деревами або високими конструкціями, потрібно зачинити вікна авто, бажано опустити/зняти антену, зупинитися і перечекати негоду;

не можна ховатися від зливи під деревом;

треба уникати металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач;

якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на підвищенні. Тримайтеся місця, де низькі дерева і стійте на одному місці, поки не мине негодаі;

якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Воно повинно бути сухим. Лягати не треба, краще просто присісти;

якщо у вас із собою є парасолька, ні в якому разі не розкривайте її;

не користуйтеся електричними приладами під час грози, краще їх вимкнути з мережі;

не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви на човні і бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега;

ні в якому разі не телефонуйте з мобільного телефону. Пам’ятайте, що єдиний правильний вчинок – негайно вимкнути телефон, адже є велика загроза влучання блискавки.

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