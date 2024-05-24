Компенсація за розмінування земель виплачуватиметься фермерам на деокупованих територіях

Про це заявили в Мінреінтеграції, повідомляють Новини України – НСН

Уряд України ухвалив рішення, яким передбачено компенсації для фермерів, землі яких уже розміновані сертифікованими операторами протимінної діяльності із 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року. А також – для фермерів, які лише планують розпочати розмінування власних сільськогосподарських ділянок або на яких працюють як орендарі.

Держава компенсуватиме 80% вартості розмінування.

Хто може отримати компенсацію за розмінування земель

Компенсацію можуть отримати ті сільськогосподарські виробники, землі яких знаходяться на деокупованій території поза зоною бойових дій.

Факт забруднення таких ділянок вибухонебезпечними предметами повинен бути підтверджений Центром протимінної діяльності за результатами нетехнічного обстеження, проведеного сертифікованим оператором протимінної діяльності.

Фермери, землі яких очищені операторами із 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року, вже можуть подавати заявки.

Компенсація за розмінування земель – хто може отримати, як подати заявку

Як подати заявку

Необхідно заповнити заявку на отримання компенсації та надіслати її на електронну адресу Центру гуманітарного розмінування: compensation@uachd.org. Також треба додати копії документів, що підтверджують факт розмінування:

договору на надання послуг із розмінування;

акта наданих послуг;

документа, що підтверджує здійснення розрахунків за надані послуги.

Центр гуманітарного розмінування перевірить документи, складе список фермерів, які відповідають вимогам, і передасть документи на розгляд Комісії при Мінекономіки, яка ухвалить фінальне рішення.

Фермери, які планують розмінування земель, можуть подавати заявки та супровідні документи на компенсацію через Державний аграрний реєстр.

Скільки коштуватиме розмінування земель

Вартість послуги розмінування визначатиметься на відкритих торгах у системі Prozorro. Компенсація надаватиметься лише раз за одну забруднену ВНП ділянку.

Окупанти мінують всю територію, що трапляється в них на шляху. Зачищаючи деокуповані території сапери знаходять вибухонебезпечні предметиї в будинках, іграшках, та навіть на кладовищах.

Також заміновано поля. Від ворожої вибухівки гинуть та отримують поранення фермери та люди, що працюють на цих полях.

Ще новини України: Нова грошова допомога у Польщі для українських біженців – хто може отримати, як подати заявку