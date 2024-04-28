Нова грошова допомога у Польщі видаватиметься деяким категоріям біженців з України. Вона виділятиметься у формі трьох виплат

У Польщі стартує реєстрація для отримання виплат серед українських біженців. Переселенці з України можуть подати заявку на отримання фінансової допомоги у розмірі 850 злотих.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Facebook-страницу Narodnyj Dim – Dom Ukrainski.

Нова грошова допомога у Польщі для українських біженців – хто може отримати, як подати заявку

Відкриття реєстрації відбувається у рамках програми фінансової підтримки Multi Purpose Cash Assistance (MPCA), започаткованої Перемишльським відділом об’єднання українців у Польщі у співпраці з організацією Oxfam. Третя та остання можливість реєстрації відкривається 27 березня.

Фінансова допомога, що складає 850 злотих, виділятиметься у вигляді трьох виплат тим біженцям, які живуть у семи воєводствах: Підкарпатське, Нижньосилезьке, Мазовецьке, Поморське, Любуське, Вармінсько-Мазурське, Західно-Поморське. Участь у програмі доступна представникам різних вразливих категорій, а саме:

вагітні або ті, що годують груддю;

люди з інвалідністю, що впливають на їхню здатність працювати;

люди з хронічними та онкологічними захворюваннями;

особи, що належать до етнічних груп;

самотні матері та члени сімей, де є більше трьох дітей;

особи старше 55 років;

особи, які втратили майно та житло внаслідок війни в Україні;

люди із прифронтових областей (Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська);

безробітні (або працюючі неповний робочий день);

ті, хто ще не отримував виплат від гуманітарних організацій.

Для реєстрації необхідно заповнити спеціальну форму, яка буде доступна з 27 по 29 березня, та вказати контактні дані для зв’язку з представниками організації. Після цього із заявниками зв’яжеться консультант, який підтвердить інформацію та допоможе підготувати необхідні документи, такі як посвідчення особи, паспорт, довідка про інвалідність чи безробіття.

Для отримання додаткової інформації можна скористатися гарячою лінією за номером 800 11 22 33 або написати на mpca@ukraincy.org.pl.

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