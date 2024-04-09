Українці у Європі – які країни скорочують допомогу для біженців у 2024 році

4,2 млн людей із України користуються тимчасовим захистом у ЄС. Деякі країни змінюють програми підтримки та скорочують допомогу для біженців у 2024 році

Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна..

Низка країн ЄС готується зменшити виплати українським біженцям.

Допомога біженцям у Польщі

У Польщі готуються змінити програму допомоги біженцям хз України. Зміни до законодавства, яеі запропонував уряд, планують розглянути у Сеймі до кінця квітня. Зокрема, з 1 липня хочуть касувати такі пільги:

одноразову допомогу новоприбулим у 300 злотих (2945 грн);

компенсацію за розміщення біженців 40 злотих на день (397 грн) власникам приватного житла;

виплати на дітей 800 злотих (7952 грн) та 300 злотих для підготовки до навчального року видаватимуть з умовою відвідування школи.

Також буде посилено вимогу сплачувати частину витрат за проживання у колективних центрах. Для переселенців з України будуть доступні право на безкоштовну медичну допомогу та вільний доступ до ринку праці.

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Зміни для українських біженців у Норвегії

Уряд Норвегії просить парламент ухвалити рішення про скасування допомоги на дітей за перший рік проживання в країні. Також уряд висував такі пропозиції:

скоротити виплати під час ознайомчої програми для пар без дітей приблизно на 6 000 норвезьких крон (516 євро) на місяць;

надбавка за програмою форми навчання повинна відповідати кількості годин за програмою ознайомлення;

для отримання права на одноразову виплату при народженні дитини у 92 648 норвезьких крон (7965 євро) треба буде прожити у країні упродовж 12 місяців.

Також планують внести зміни до правил для біженців:

українці більше не отримують фінансової допомоги, якщо вирішать жити приватно, а не в центрі прийому біженців;

не оплачуються витрати на домашніх тварин, а в центрі для біженців із ними жити не можна.

безкоштовний транспорт надається тільки до національного центру прибуття в муніципалітеті Роде.

Також для українців обмежили можливість поїздок до України.

В Ірландії також скорочують виплати

Із 14 березня в Ірландії змінили умови допомоги українським біженців. Зокрема виплати з 220 євро на тиждень урізали до 38,80 євро на тиждень. Замість необмеженого терміну проживання у державному житлі буде термін у 90 днів. Нові правила стосуються поки лише новоприбулих біженців. Для людей, які приїхали до Ірландії раніше, залишаться виплати у 220 євро на тиждень та необмежений термін проживання у наданому житлі.

Водночас влада визначила адреси шести центрів, де повинні зупинятися новоприбулі українці до 90 днів. Після виселення з цих центрів люди зможуть претендувати на вищі виплати.

В Ірландії скорочення виплат вже вплинуло на потік біженців до країни, Також українці стали активніше виселятися із колективних центрів. Кожен десятий із цих людей сказав, що повертається до України.

Зміни для українських переселенців у Словаччині

У Словаччині до 30 червня 2024 року продовжили компенсацію власникам житла за розміщення українців. Але суми виплат вирішили зменшити.

З березня 2024 року сума компенсації власникам житла становить 5 євро за добу незалежно від віку біженців. До цього на житло для українців віком до 15 років виплачували 5 євро на добу, а для старших – 10 євро.

Тепер максимальний розмір компенсації власнику тепер складає від 390 євро за 1-кімнатну квартира до 900 євро за 4 і більше кімнат.

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